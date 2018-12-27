Фоторепортажи
6Главный африканец «Спартака». Ему уже 40 лет
10Антон Шипулин. Кадры карьеры
17:19 (мск), источник: Lenta.Ru

Российскому спорту предрекли скорую изоляцию

Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в письме на имя президента страны Владимира Путина предсказал отечественному спорту изоляцию. Об этом сообщает ТАСС.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ганус написал, что если Всемирному антидопинговому агентству (WADA) до 31 декабря не будут предоставлены базы данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, то РУСАДА лишится статуса соответствия. Это, в свою очередь, станет причиной спортивной самоизоляции России.

Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

«Мы находимся у края пропасти», — подчеркнул Ганус и попросил Путина защитить чистый спорт в стране.

О проблеме с доступом членов WADA к пробам глава РУСАДА рассказал 22 декабря. Образцы находятся в Московской антидопинговой лаборатории, и эксперты Всемирного агентства не смогли попасть туда из-за того, что используемое ими оборудование для сбора данных не было сертифицировано согласно российскому законодательству.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. Российская сторона была обязана предоставить WADA доступ в московскую лабораторию.

 С чего начинался русский хоккей и как он выглядит сейчас
Аршавина вернут
Российский спорт оправдали. Но война с допингом продолжается
Чемпионат Италии по футболу могут приостановить
«Краснодар»: второе место, плей-офф Лиги Европы и воспитанники
Моуринью может возглавить «Бока Хуниорс»
Сборная без флага поет гимн. Самые милые хоккейные истории-2018
Кто на сбор, а кто на Кубок. Все о зимнем перерыве клубов РПЛ
Анчелотти: Кулибали оскорбляли, в следующий раз мы уйдем с поля
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь