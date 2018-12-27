Российскому спорту предрекли скорую изоляцию

Источник: РИА "Новости"

Ганус написал, что если Всемирному антидопинговому агентству (WADA) до 31 декабря не будут предоставлены базы данных проверки допинг-проб российских спортсменов за период с 2011 по 2015 год, то РУСАДА лишится статуса соответствия. Это, в свою очередь, станет причиной спортивной самоизоляции России.

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«Мы находимся у края пропасти», — подчеркнул Ганус и попросил Путина защитить чистый спорт в стране.

О проблеме с доступом членов WADA к пробам глава РУСАДА рассказал 22 декабря. Образцы находятся в Московской антидопинговой лаборатории, и эксперты Всемирного агентства не смогли попасть туда из-за того, что используемое ими оборудование для сбора данных не было сертифицировано согласно российскому законодательству.