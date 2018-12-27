Российскому спорту предрекли скорую изоляцию
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в письме на имя президента страны Владимира Путина предсказал отечественному спорту изоляцию. Об этом сообщает ТАСС.
Генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус в письме на имя президента страны Владимира Путина предсказал отечественному спорту изоляцию. Об этом сообщает ТАСС.
Ганус написал, что если Всемирному антидопинговому агентству (WADA) до 31 декабря не будут предоставлены базы данных проверки
«Мы находимся у края пропасти», — подчеркнул Ганус и попросил Путина защитить чистый спорт в стране.
О проблеме с доступом членов WADA к пробам глава РУСАДА рассказал 22 декабря. Образцы находятся в Московской антидопинговой лаборатории, и эксперты Всемирного агентства не смогли попасть туда
РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года. Российская сторона была обязана предоставить WADA доступ в московскую лабораторию.