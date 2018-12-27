Колобков: Подготовка к Универсиаде в Красноярске входит в решающую стадию
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Подготовка к зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске входит в решающую стадию, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Подготовка к зимней Универсиаде 2019 года в Красноярске входит в решающую стадию, заявил министр спорта РФ Павел Колобков.
«Подготовка к Всемирным студенческим играм в Красноярске входит в решающую стадию. На объектах Универсиады успешно проводятся тестовые мероприятия: недавно прошел Кубок России по керлингу среди женских команд, в январе состоятся соревнования по фристайлу и сноуборду», — сказал Колобков, чьи слова приводит
Как отмечается в сообщении
Универсиада пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.