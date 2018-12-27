Колобков: Подготовка к Универсиаде в Красноярске входит в решающую стадию

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«Подготовка к Всемирным студенческим играм в Красноярске входит в решающую стадию. На объектах Универсиады успешно проводятся тестовые мероприятия: недавно прошел Кубок России по керлингу среди женских команд, в январе состоятся соревнования по фристайлу и сноуборду», — сказал Колобков, чьи слова приводит пресс-служба министерства спорта РФ.

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Как отмечается в сообщении пресс-службы, в четверг в Минспорте под председательством Колобкова состоялось очередное заседание наблюдательного совета исполнительной дирекции Универсиады в Красноярске. В ходе заседания обсуждались результаты работы дирекции по подготовке к Универсиаде в 2018 году, а также различные вопросы финансового обеспечения.