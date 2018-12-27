Заседание наблюдательного совета Универсиады-2019 года прошло в Москве

В заседании также приняли участие генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов и заместители министра спорта РФ Наталья Паршикова.
«Подготовка к Всемирным студенческим играм в Красноярске входит в решающую стадию. На объектах Универсиады успешно проводятся тестовые мероприятия: недавно прошёл Кубок России по керлингу среди женских команд, в январе состоятся соревнования по фристайлу и сноуборду», — сказал Колобков.
Кроме того, на заседании обсуждались результаты деятельности Дирекции по подготовке к Универсиаде в 2018 году, а также различные вопросы финансового обеспечения.
Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг. Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.