Заседание наблюдательного совета Универсиады-2019 года прошло в Москве

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В заседании также приняли участие генеральный директор исполнительной дирекции Универсиады-2019 Максим Уразов, президент Российского студенческого спортивного союза Сергей Сейранов и заместители министра спорта РФ Наталья Паршикова.

«Подготовка к Всемирным студенческим играм в Красноярске входит в решающую стадию. На объектах Универсиады успешно проводятся тестовые мероприятия: недавно прошёл Кубок России по керлингу среди женских команд, в январе состоятся соревнования по фристайлу и сноуборду», — сказал Колобков.

Кроме того, на заседании обсуждались результаты деятельности Дирекции по подготовке к Универсиаде в 2018 году, а также различные вопросы финансового обеспечения.