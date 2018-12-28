Глава комиссии спортсменов WADA Бекки Скотт стала офицером Ордена Канады

Как отмечается в сообщении, наградой, обладателей которой определяет генерал-губернатор по рекомендации членов совета, отмечены заслуги людей, «чье служение формирует наше общество, чьи начинания разжигают наше воображение». Церемония вручения состоится позже.

В конце сентября на заседании исполкома WADA на Сейшельских Островах было принято решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу в 2015 году. Скотт выступала против восстановления РУСАДА и после вердикта исполкома в знак протеста подала в отставку с должности члена комитета по соответствию WADA.