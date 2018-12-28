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02:05 (мск), источник: Р-Спорт

Глава комиссии спортсменов WADA Бекки Скотт стала офицером Ордена Канады

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Глава комиссии спортсменов Всемирного антидопингового агентства (WADA), олимпийская чемпионка по лыжным гонкам канадка Бекки Скотт включена в список офицеров Ордена Канады — одной из высших наград страны, сообщается на официальном сайте генерал-губернатора Канады.

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Источник: AP 2018

Как отмечается в сообщении, наградой, обладателей которой определяет генерал-губернатор по рекомендации членов совета, отмечены заслуги людей, «чье служение формирует наше общество, чьи начинания разжигают наше воображение». Церемония вручения состоится позже.

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В конце сентября на заседании исполкома WADA на Сейшельских Островах было принято решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), которое было признано не соответствующим всемирному антидопинговому кодексу в 2015 году. Скотт выступала против восстановления РУСАДА и после вердикта исполкома в знак протеста подала в отставку с должности члена комитета по соответствию WADA.

Скотт получила золотую медаль Олимпиады-2002 в гонке преследования (10 км, 5+5 км) после дисквалификации россиянок Ларисы Лазутиной и Ольги Даниловой за нарушение антидопинговых правил. Также на счету Скотт серебро Игр 2006 года в командном спринте.

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