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12:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Путин подписал закон о праве введения мер безопасности на соревнованиях в России

Президент России Владимир Путин подписал закон, закрепляющий единый механизм обеспечения безопасности при проведении международных спортивных состязаний в России.

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Источник: РИА "Новости"

Текст документа представлен на официальном интернет-портале правовой информации.

Ранее для всех крупных международных спортивных соревнований России принимались отдельные нормативные акты по введение усиленных мер безопасности. После внесения поправок в закон «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» президент получил постоянное право применять режим усиленных мер безопасности во время любых крупных международных турниров.

В частности, президент может вводить усиленные меры безопасности, включающие в себя установление контролируемых или запретных зон, ограничение на въезд или временное пребывание тех или иных лиц, ограничение движения транспорта, полетов летательных аппаратов, судоходства. Глава государства может отдавать распоряжения об ограничении проведения публичных мероприятий, полной или частичной приостановке работы объектов, где применяются взрывчатые, радиоактивные, химически и биологически опасные вещества на время турниров.

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