Лучшими спортсменами 2018 года в Беларуси признаны Анна Гуськова и Владислав Гончаров

Источник: AP 2018

Фристайлистка в феврале уходящего года порадовала отечественных болельщиков победой на зимних Играх, отпраздновав самый значимый успех в карьере. Владислав Гончаров в прыжках на батуте в ходе сезона продемонстрировал стабильность выступления на международной арене на этапах Кубка мира в индивидуальных прыжках, а в синхронных вместе с Олегом Рябцевым они выиграли чемпионаты мира и Европы, Кубок мира.

В десятку лучших спортсменов 2018 года, по мнению СМИ, также вошли Дарья Домрачева (биатлон), Анастасия Прокопенко (современное пятиборье), Арина Соболенко (теннис), Ольга Мазуренок (легкая атлетика), Эльвира Герман (легкая атлетика), Надежда Скардино (биатлон), Максим Недосеков (легкая атлетика), Александра Саснович (теннис). Отметим, в топ-10 оказались сразу три представителя «королевы спорта».

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Лучшей командой в игровых видах спорта по итогам 2018-го признана волейбольная «Минчанка», которая добилась высокого результата на международной арене, заняв второе место в Кубке Европейской конфедерации волейбола. Среди неигровых видов лучшей командой предсказуемо признан биатлонный женский квартет — Надежда Скардино, Динара Алимбекова, Ирина Кривко и Дарья Домрачева, который произвел одну из главных сенсаций Олимпийских игр в Пхенчхане, завоевав золотую медаль. Среди 100 опрошенных журналистов первое место стреляющим лыжницам отдал 91 представитель СМИ.

Лучшим тренером года признан Николай Козеко (фристайл), в тройке лучших наставников Виктор Гончаров (волейбол, «Минчанка») и Виктор Гончаренко (футбол, московский ЦСКА).