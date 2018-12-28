Кремль ответил главе РУСАДА, обеспокоенному самоизоляцией России

Источник: AP 2018

Ганус в своем письме, опубликованном на сайте РУСАДА, заявил, что если агентство будет лишено статуса соответствия всемирному антидопинговому кодексу, это приведет к спортивной самоизоляции России.

«Безусловно, видели (письмо), конечно же, мы ознакомились внимательно с этим обращением. Вместе с тем, в силу того процесса, который происходит, господин директор, к сожалению, не совсем в курсе того рабочего процесса, который сейчас имеет место между российскими представителями и представителями WADA, которые были в Москве. Он просто не знает деталей», — заявил Песков журналистам, отвечая на вопрос, ознакомились ли в Кремле с письмом главы Российского антидопингового агентства.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого организация была лишена в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Команда экспертов WADA в декабре прибыла в Москву, но не смогла завершить свою миссию в установленный срок из-за вопроса с оборудованием, которое используется для извлечения данных, так как оно должно было быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

Песков подчеркнул, что сейчас взаимодействие WADA и московской лаборатории осуществляется в рабочем режиме.

«Существует понимание того, как, в каком формате и в каком режиме это взаимодействие будет продолжаться и в какие сроки оно будет финализировано. Поэтому многие обеспокоенности, которые он выразил, они беспочвенны. Но в любом случае это экспертная точка зрения, она будет приниматься во внимание», — добавил Песков.