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16:00 (мск), источник: Спорт-Экспресс

В Китае применение допинга станет уголовным преступлением

Китайские власти планируют в следующем году принять закон, который будет предусматривать уголовное наказание за применение допинга.

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Как сообщает AFP, спортивные чиновники работают над содержанием закона и юридическими трактовками, а также прорабатывают предложения по мерам наказания.

В Китае намерены принять закон уже в начале 2019 года. По мнению властей, наличие особой статьи, посвященной допингу, в уголовном законодательстве поможет побороть это явление в спорте.

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