В Китае применение допинга станет уголовным преступлением

Как сообщает AFP, спортивные чиновники работают над содержанием закона и юридическими трактовками, а также прорабатывают предложения по мерам наказания.

В Китае намерены принять закон уже в начале 2019 года. По мнению властей, наличие особой статьи, посвященной допингу, в уголовном законодательстве поможет побороть это явление в спорте.