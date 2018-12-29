Реформатор и дипломат. Главе МОК Томасу Баху — 65 лет

Источник: РИА "Новости"

Томас Бах считается одним из самых влиятельных людей на планете. Возглавляемая им организация — в числе наиболее коммерчески привлекательных в мире спорта, а в ее состав входят представители королевских семей и видные политические фигуры.

Международный олимпийский комитет (МОК) — уникальная структура. Имя и состояние организация себе заработала во многом благодаря только одному активу — изображению пяти олимпийских колец. Но именно ради них люди по всему миру решают посвятить свою жизнь профессиональному спорту, который открывает перед ними возможность взойти на олимпийский пьедестал и получить всемирную славу.

Ключевая фигура в мировом спорте

По уровню интереса составить конкуренцию Олимпийским играм сейчас может только чемпионат мира по футболу. Достаточно посмотреть на динамику роста цен на телеправа, которые реализует МОК. Если Игры 2014 года в Сочи обошлись вещательной компании NBC в $775 млн, то за предстоящую Олимпиаду в Токио она заплатила уже $1,45 млрд. При этом контракт между сторонами действует до 2032 года, и согласно условиям соглашения, спортивная организация в общей сложности получит $7,65 млрд, что значительно превышает бюджеты ряда государств.

При этом интерес к Олимпийским играм только растет и нет оснований сомневаться, что в будущем МОК станет еще более преуспевающей организацией.

Роль президента МОК является ключевой в вопросе дальнейшего развития олимпийского движения, а вместе с ним — и мирового спорта. Включение того или иного вида в олимпийскую программу автоматически повышает интерес к нему со стороны спортсменов, зрителей, а вместе с ними — спонсоров. И в контексте вопроса возросшего интереса к Олимпийским играм МОК в последнее время провел ряд важных реформ, инициатором которых выступил Бах.

С целью скорректировать архитектуру управления олимпийским движением Бах и пришел на пост главы МОК в 2013 году, когда сменил бельгийца Жака Рогге, при котором Сочи в 2007 году получил право провести зимние Олимпийские игры. На тот момент его кандидатура устраивала всех. Уроженец небольшого города Вюрцбург на юге Германии — олимпийский чемпион 1976 года, доктор юридических наук, свободно говорит на английском, французском, испанском и, разумеется, немецком. При этом он умеет расположить к себе: избегает резких заявлений, обладает хорошими ораторскими способностями, умением сглаживать конфликтные ситуации.

Инициатор реформ

Все эти качества помогли ему достаточно безболезненно воплотить в жизнь ряд важных для олимпийского движения реформ. Именно по его инициативе в конце 2013 года была принята программа развития олимпийского движения Agenda 2020, которая предполагала работу по 40 направлениям.

Почти все из них МОК уже удалось реализовать. Из основного — изменение процедуры заявочной кампании кандидатов на проведение Олимпийских игр, что позволило удешевить процесс выбора столицы соревнований. Как пример — одновременное наделение правом проведения летних Игр Парижа и Лос-Анджелеса в 2024 и 2028 году соответственно. Еще одна цель — добиться гендерного равенства на Играх, что впервые произошло пока только на юношеской Олимпиаде этого года в Буэнос-Айресе.

В рамках реализации программы был создан Олимпийский телеканал, утверждена стратегия развития юношеского спорта, определена культурная политика МОК, усовершенствована его система управления, обновлена стратегия спонсорского сотрудничества, сформирован независимый комитет по этике, определен новый порядок членства в организации.

Особое место в программе отведено и борьбе за чистый от допинга спорт. Пусть по сути проблема с допингом в России и была решена, ее отголоски все еще не дают МОК и ее президенту окончательно закрыть эту тему: 65-й день рождения он встречает, когда вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА) еще не решен. Важные новости по этой теме должны прийти только во второй половине января, когда исполком Всемирного антидопингового агентства будет выносить решение по этому вопросу.

Несложно догадаться, что Бах — один из тех, кто заинтересован в скорейшей нормализации ситуации, ведь неслучайно он недавно приезжал в Москву, где посетил Олимпийский комитет России (ОКР), выразив поддержку последним инициативам нового руководства организации.

Последние два года, что длился допинговый скандал в российском спорте, дались ему непросто. На родине в Германии ему приписывали дружбу с президентом России, которая якобы позволила российским спортсменам избежать недопуска на Олимпийские игры 2016 года в Рио-де-Жанейро. В России его критиковали за то, что прогнулся под давлением Запада, когда российские спортсмены остались без флага и гимна на зимних Играх в южнокорейском Пхенчхане.

Повторения тех событий Баху явно не хочется. Быть может, этого он себе и пожелает на 65-летие.