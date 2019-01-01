Американское антидопинговое агентство призвало WADA отстранить РУСАДА

«Неудивительно, что дедлайн пропущен. WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков», — приводит ESPN слова чиновника.
В сентябре 2018 года WADA восстановила статус РУСАДА, которого организация была лишена с 2015 года. По решению исполкома WADA российская сторона должна была до 31 декабря 2018 года предоставить экспертам доступ к данным московской лаборатории.
Делегация из WADA прибыла в Москву, однако представители организации не смогли завершить миссию в установленный срок из-за проблем с оборудованием, которое используется для извлечения данных.
Комитет WADA планирует обсудить ситуацию в середине января и представить новые рекомендации исполкому.
Глава USADA неоднократно критиковал решение МОК и WADA о восстановлении России и призывал не допускать российских спортсменов к соревнованиям.