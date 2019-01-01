Американское антидопинговое агентство призвало WADA отстранить РУСАДА

Источник: AP 2018

«Неудивительно, что дедлайн пропущен. WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков», — приводит ESPN слова чиновника.

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В сентябре 2018 года WADA восстановила статус РУСАДА, которого организация была лишена с 2015 года. По решению исполкома WADA российская сторона должна была до 31 декабря 2018 года предоставить экспертам доступ к данным московской лаборатории.

Делегация из WADA прибыла в Москву, однако представители организации не смогли завершить миссию в установленный срок из-за проблем с оборудованием, которое используется для извлечения данных.

Комитет WADA планирует обсудить ситуацию в середине января и представить новые рекомендации исполкому.