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12:26 (мск), источник: Р-Спорт

Американское антидопинговое агентство призвало WADA отстранить РУСАДА

МОСКВА, 1 янв — РИА Новости. Гендиректор американского антидопингового агентства (USADA) Трэвис Тайгарт призвал Всемирное антидопинговое агентство (WADA) лишить Россию статуса соответствия организации.

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Источник: AP 2018

«Неудивительно, что дедлайн пропущен. WADA пора перестать идти на поводу у русских и незамедлительно объявить об их несоответствии из-за очередного срыва сроков», — приводит ESPN слова чиновника.

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В сентябре 2018 года WADA восстановила статус РУСАДА, которого организация была лишена с 2015 года. По решению исполкома WADA российская сторона должна была до 31 декабря 2018 года предоставить экспертам доступ к данным московской лаборатории.

Делегация из WADA прибыла в Москву, однако представители организации не смогли завершить миссию в установленный срок из-за проблем с оборудованием, которое используется для извлечения данных.

Комитет WADA планирует обсудить ситуацию в середине января и представить новые рекомендации исполкому.

Глава USADA неоднократно критиковал решение МОК и WADA о восстановлении России и призывал не допускать российских спортсменов к соревнованиям.

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