ВАДА не исключило лишения РУСАДА статуса соответствия кодексу агентства

Источник: Reuters

« 14—15 января соберется комитет ВАДА по соответствию. Он предоставит рекомендации исполкому ВАДА… Если комитет рекомендует лишить РУСАДА статуса соответствия, и исполком согласится с этим, РУСАДА будет иметь право оспорить это в Спортивном арбитражном суде (CAS)», — говорится в заявлении ВАДА во вторник.

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ВАДА заявило, что эксперты агентства могут приехать в Россию для получения доступа к базе данных московской лаборатории, несмотря на то, что официальные сроки для этого истекли.

«Учитывая важность доступа к лаборатории для чистого спорта, эксперты ВАДА по-прежнему готовы приступить к извлечению данных, если этот вопрос будет решен российскими властями, — говорится в заявлении агентства. — ВАДА сообщит комитету по соответствию о любом прогрессе в этом вопросе на заседании комитета 14—15 января ».

28 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что между Россией и ВАДА есть понимание того, как и в какие сроки агентству будут переданы данные допинг-проб из московской лаборатории, взаимодействие по этому вопросу идет в рабочем режиме.