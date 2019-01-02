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17:06 (мск), источник: Р-Спорт

В Красноярском крае на время Универсиады введут усиленные меры безопасности

МОСКВА, 2 янв — РИА Новости. Усиленные меры безопасности будут введены в Красноярском крае на время подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады в марте этого года, проект соответствующего указа опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

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«Ввести на территории Красноярского края усиленные меры безопасности с 21 февраля по 14 марта 2019 года», — говорится в проекте.

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Также проектом образуется Межведомственный оперативный штаб по обеспечению безопасности Универсиады, который приступит к своим обязанностям с 1 февраля. Руководителем штаба является первый заместитель директора ФСБ РФ. В обязанности штаба войдет определение перечня контролируемых зон и утверждение запретных зон, а также определение порядка доступа в них граждан и перечня запрещенных к проносу в эти зоны предметов. Штаб также займется охраной контролируемых и запретных зон.

Кроме того, согласно проекту, собрания, митинги, демонстрации, шествия и пикетирования, не связанные с проведением Универсиады, и запланированные на период введения усиленных мер безопасности, должны быть перенесены на другое время.

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Как добавляется, на время Универсиады в Красноярском крае будет введен запрет на продажу оружия, боеприпасов, спецсредств, взрывчатых веществ и материалов промышленного назначения и изделий, их содержащих. Также будет запрещена продажа ядовитых веществ, за исключением случаев, когда такие вещества входят в состав лекарств.

Отмечается, что на время Универсиады будет частично приостановлена деятельность опасных производств и организаций, в которых используются взрывчатые, радиоактивные, химические и биологические вещества в Красноярске, Березовском и Емельяновском районах Красноярского края.

Универсиада пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

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