16 национальных агентств призвали WADA скорее принять решение по РУСАДА

«Мы признаем, что РУСАДА сотрудничает с WADA, пытаясь решить возникшие проблемы, но условия, согласованные 20 сентября 2018 года, были однозначными. Без данных (московской антидопинговой лаборатории) может быть только один результат. Важность этой ситуации не гарантирует предоставление России еще двух недель для выполнения условий. Поскольку интерес к “чистому” спорту висит на волоске, WADA должно созвать комитет по соответствию и рассмотреть этот вопрос (о статусе РУСАДА) без дальнейших задержек», — говорится в заявлении.

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Это заявление поддержали национальные антидопинговые агентства Австралии, Австрии, Канады, Дании, Финляндии, Франции, Германии, Ирландии, Японии, Нидерландов, Новой Зеландии, Норвегии, Польши, Сингапура, Швеции и США.

Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого организация была лишена в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна была до 31 декабря 2018 года предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

Команда экспертов WADA в декабре прибыла в Москву, но не смогла завершить свою миссию в установленный срок из-за вопроса с оборудованием, которое используется для извлечения данных, так как оно должно было быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Во вторник WADA объявило, что российская сторона не предоставила доступ к данным московской лаборатории до согласованного ранее крайнего срока.