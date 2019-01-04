Комиссия спортсменов МОК призывает ВАДА принять незамедлительные меры к России
Комиссия спортсменов МОК призвала комитет по соответствию ВАДА принять незамедлительно меры в отношении РУСАДА.
Комиссия спортсменов МОК призвала комитет по соответствию ВАДА принять незамедлительно меры в отношении РУСАДА.
Комиссия в своем заявлении подчеркивает, что российская сторона сорвала сроки по предоставлению доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории экспертов ВАДА. Это должно было случиться до 31 декабря 2018 года — с таким условием в сентябре ВАДА восстановило статус РУСАДА.
— В последние месяцы мы поддерживали временное восстановление РУСАДА по ряду причин, — говорится в заявлении. —
Мы хотим, чтобы комитет по соответствию ВАДА рекомендовал принять незамедлительные меры по отношению к РУСАДА. Мы крайне разочарованы и обеспокоены тем, что сроки были сорваны. Ожидаем, что комитет на заседании 14 и 15 января предоставит соответствующие рекомендации.