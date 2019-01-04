Комиссия спортсменов МОК призывает ВАДА принять незамедлительные меры к России

Источник: Reuters

Комиссия в своем заявлении подчеркивает, что российская сторона сорвала сроки по предоставлению доступа к базе данных Московской антидопинговой лаборатории экспертов ВАДА. Это должно было случиться до 31 декабря 2018 года — с таким условием в сентябре ВАДА восстановило статус РУСАДА.

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— В последние месяцы мы поддерживали временное восстановление РУСАДА по ряду причин, — говорится в заявлении. — Во-первых, благодаря этому российские спортсмены получили возможность проходить тестирование более регулярно и эффективно. Во-вторых, мы понимали, что если РУСАДА пропустит установленный срок, то по отношению к России будут введены более строгие и эффективные санкции в соответствии с кодексом. В-третьих, временное восстановление РУСАДА с четкими сроками выполнения условий дали возможность сдвинуть ситуацию, которая держится с 2015 года.