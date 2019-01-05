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17:11 (мск), источник: Lenta.Ru

WADA отказалось помогать восстановлению российского спорта

Председатель комиссии по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) Джонатан Тэйлор объяснил, почему вопрос лишения статуса соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА) был перенесен на 14—15 января. Его слова приводит Inside The Games.

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Источник: Reuters

«Если мы начнем рубить с плеча и объявим российской стороне санкции в обход правил, мы увеличим шансы для успешной апелляции по этому делу, вне зависимости от нашего решения. Но ведь никто не хочет такого результата?» — заявил он.

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По мнению главы комиссии, несмотря на то что российская сторона не предоставила доступ к московской антидопинговой лаборатории в указанные сроки, и, следовательно, выполнение дальнейших условий WADA бесполезно, суд может не учесть эти доводы.

РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года при условии, что до 31 декабря специалисты WADA получат доступ к базе московской антидопинговой лаборатории.

Российская сторона не предоставила экспертам WADA доступ к данным до назначенного срока из-за проблем с сертификацией оборудования. Это повлекло за собой призывы вновь наложить санкции на РУСАДА. Тем не менее WADA пока не приняло мер. Следующее заседание комитета по соответствию пройдет 14 или 15 января.

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