Эксперты ВАДА возвращаются в Москву. В их распоряжении три дня
Россия совершит еще одну попытку передать ВАДА электронную базу данных.
Россия совершит еще одну попытку передать ВАДА электронную базу данных.
Всемирное антидопинговое агентство обнародовало новое заявление по «русскому делу». Из него следует, что Россия пока не будет наказана за срыв дедлайна по передаче базы данных Московской лаборатории. Эксперты агентства вернутся в Москву 9 января и возобновят прерванную перед праздниками работу. Все рассчитывают, что дело будет сделано до 14 января, когда начнется заседание комиссии ВАДА по соответствию, которая должна оценить реализацию сделки по восстановлению РУСАДА. Фактически в распоряжении специалистов всего три рабочих дня, но невыполнимой их миссия не кажется. Если, конечно, снова не возникнут новые непредвиденные препятствия.
— На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждем приезда экспертов, чей визит планируется 9 января, — заявил министр спорта РФ Павел Колобков. — За последние три месяца совместно с ВАДА, РУСАДА и Следственным комитетом России была проведена большая организационная работа по предоставлению данных Московской лаборатории. Это потребовало согласования большого количества процедурных вопросов, в том числе перечня используемого оборудования.
Президент ВАДА Крейг Риди подтвердил, что техническая группа ВАДА возвращается в Москву 9 января, несмотря на срыв дедлайна. «Если миссия добьется успеха в сборе данных, ситуация выйдет из тупика, и это может привести приведет к тому, что будет возбуждено множество новых дел о нарушении антидопинговых правил. Несмотря на это, исполком ВАДА рассмотрит вопрос о том, соответствует ли РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу наряду с антидопинговыми организациями других крупных спортивных держав», — цитирует Риди
Согласно соглашению о восстановлении РУСАДА между ВАДА и Минспорта РФ, мы должны были передать оригинал базы данных Московской лаборатории до 31 декабря 2018 года, а замороженные
Министр спорта РФ Павел Колобков урегулировал проблему еще до Нового года, но эксперты к тому времени уже праздновали Рождество дома, и желания срочно возвращаться в морозную Москву не испытывали. Паническое обращение главы РУСАДА Юрия Гануса к Президенту РФ накануне Нового года также не возымело эффекта, поскольку главной проблемой к тому времени была уже не «сертификация оборудования», а физическое отсутствие специалистов ВАДА в Московской лаборатории. В итоге сроки оказались сорваны
В итоге первый же день после истечения дедлайна на ВАДА обрушился шквал критики — оппоненты России требовали немедленно отнять у РУСАДА лицензию, ссылаясь на антидопинговые правила. Согласно ним, расплата за нарушение наступает в любом случае, независимо от причин случившегося.
Однако глава комиссии ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор призвал не торопиться с выводами и дождаться заседания комиссии, которое намечено на
Примерно такая же позиция содержалась и в заявлении ВАДА от 1 января. «Учитывая важность доступа к данным и последующего анализа данных из Московской лаборатории для чистого спорта, а также, чтобы подкрепить обвинения одних спортсменов и оправдать других, эксперты агентства
Надежду на то, что срыв дедлайна не приведет к немедленным печальным последствиям, дал и основатель ВАДА Ричард Паунд. Канадец, имеющий репутацию яростного русофоба, неожиданно обвинил критиков России в непрофессионализме и стадном инстинкте. «Большая часть реакции на то, что Россия вовремя не предоставила доступ к лаборатории, как раз содержит все признаки толпы линчевателей, — заявил Паунд. — Многие из тех, кто входит в эту толпу линчевателей, должны знать, что выходят за рамки дозволенного. Какова их настоящая цель? Многие недостаточно знакомы с проблемой, чтобы иметь такие резкие взгляды. Другие даже не потрудились, чтобы получить информацию на эту тему».
Напомню, что в базе данных Московской лаборатории содержатся результаты тысяч анализов российских спортсменов, сделанных в период с 2013 по 2015 годы. ВАДА уже получило нелегальную копию этих данных, якобы украденных бывшими сотрудниками лаборатории через удаленный доступ. В агентстве уверяют, что эта информация позволяет уличить в допинговых нарушениях более сотни российских спортсменов. Их списки были разосланы по международным федерациям и использовались во время работы комиссии МОК по допуску на Олимпиаду-2018. Также их взял в работу Международный союз биатлонистов. Однако масштабная работа по материалам украденной базы была невозможна
При этом в международном агентстве обещают, что наказания станут исключительно персональными и не коснутся наших сборных в целом и не приведут к отъему у россиян флага на крупных соревнованиях.
Олег Шамонаев