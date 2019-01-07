Эксперты ВАДА возвращаются в Москву. В их распоряжении три дня

Источник: РИА "Новости"

Всемирное антидопинговое агентство обнародовало новое заявление по «русскому делу». Из него следует, что Россия пока не будет наказана за срыв дедлайна по передаче базы данных Московской лаборатории. Эксперты агентства вернутся в Москву 9 января и возобновят прерванную перед праздниками работу. Все рассчитывают, что дело будет сделано до 14 января, когда начнется заседание комиссии ВАДА по соответствию, которая должна оценить реализацию сделки по восстановлению РУСАДА. Фактически в распоряжении специалистов всего три рабочих дня, но невыполнимой их миссия не кажется. Если, конечно, снова не возникнут новые непредвиденные препятствия.

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— На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждем приезда экспертов, чей визит планируется 9 января, — заявил министр спорта РФ Павел Колобков. — За последние три месяца совместно с ВАДА, РУСАДА и Следственным комитетом России была проведена большая организационная работа по предоставлению данных Московской лаборатории. Это потребовало согласования большого количества процедурных вопросов, в том числе перечня используемого оборудования.

Президент ВАДА Крейг Риди подтвердил, что техническая группа ВАДА возвращается в Москву 9 января, несмотря на срыв дедлайна. «Если миссия добьется успеха в сборе данных, ситуация выйдет из тупика, и это может привести приведет к тому, что будет возбуждено множество новых дел о нарушении антидопинговых правил. Несмотря на это, исполком ВАДА рассмотрит вопрос о том, соответствует ли РУСАДА Всемирному антидопинговому кодексу наряду с антидопинговыми организациями других крупных спортивных держав», — цитирует Риди пресс-релиз ВАДА.

Неделя — не срок?

Согласно соглашению о восстановлении РУСАДА между ВАДА и Минспорта РФ, мы должны были передать оригинал базы данных Московской лаборатории до 31 декабря 2018 года, а замороженные допинг-пробы — до 30 июня 2019 года. Соглашение окончательно утверждено 20 сентября, но переговоры о деталях затянулись еще три месяца. Специалисты ВАДА попыталась начать работу по скачиванию базы только 18 декабря, а три дня спустя стали известно, что процесс приостановлен — Следственный комитет России обнаружил у иностранцев нелицензированное в нашей стране оборудование. Во всяком случае, именно такой была официально озвученная версия. После этого стало очевидно, что дедлайн по передаче базы сорван.

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Министр спорта РФ Павел Колобков урегулировал проблему еще до Нового года, но эксперты к тому времени уже праздновали Рождество дома, и желания срочно возвращаться в морозную Москву не испытывали. Паническое обращение главы РУСАДА Юрия Гануса к Президенту РФ накануне Нового года также не возымело эффекта, поскольку главной проблемой к тому времени была уже не «сертификация оборудования», а физическое отсутствие специалистов ВАДА в Московской лаборатории. В итоге сроки оказались сорваны из-за бюрократических проволочек, помноженных на рождественские и новогодние праздники. Время на непредвиденные трудности в плане по реализации соглашения по РУСАДА заложено не было, хотя логика подсказывала, что проблемы не заставят себя ждать.

В итоге первый же день после истечения дедлайна на ВАДА обрушился шквал критики — оппоненты России требовали немедленно отнять у РУСАДА лицензию, ссылаясь на антидопинговые правила. Согласно ним, расплата за нарушение наступает в любом случае, независимо от причин случившегося.

За дисквалификацию России по формальным признакам выступили комиссии спортсменов МОК и ВАДА, 16 национальных антидопинговых агентств, вице-президент ВАДА Линда Хеллеланд, а также почетный член МОК Герхард Хайберг.

Однако глава комиссии ВАДА по соответствию Джонатан Тэйлор призвал не торопиться с выводами и дождаться заседания комиссии, которое намечено на 14—15 января . «Если мы все же получим данные, то какая разница, случилось ли это 31 декабря или через неделю», — заявил Тэйлор.

Впереди новая волна разоблачений?

Примерно такая же позиция содержалась и в заявлении ВАДА от 1 января. «Учитывая важность доступа к данным и последующего анализа данных из Московской лаборатории для чистого спорта, а также, чтобы подкрепить обвинения одних спортсменов и оправдать других, эксперты агентства по-прежнему готовы приступить к извлечению данных, если проблема с сертификацией оборудования будет решена российскими властями», — говорилось в пресс-релизе агентства. При этом еще накануне Нового года вице-премьер РФ Ольга Голодец говорила о 16 января как о возможной дате завершения передачи базы данных. Но этот срок был крайне опасным, поскольку заседание комиссии по соответствию пройдет день раньше, и эта комиссия вполне может рекомендовать исполкому ВАДА снова отобрать у РУСАДА лицензию до тех пор, пока Россия не выполнит всех взятых на себя обязательств (то есть как минимум до конца июня).

Надежду на то, что срыв дедлайна не приведет к немедленным печальным последствиям, дал и основатель ВАДА Ричард Паунд. Канадец, имеющий репутацию яростного русофоба, неожиданно обвинил критиков России в непрофессионализме и стадном инстинкте. «Большая часть реакции на то, что Россия вовремя не предоставила доступ к лаборатории, как раз содержит все признаки толпы линчевателей, — заявил Паунд. — Многие из тех, кто входит в эту толпу линчевателей, должны знать, что выходят за рамки дозволенного. Какова их настоящая цель? Многие недостаточно знакомы с проблемой, чтобы иметь такие резкие взгляды. Другие даже не потрудились, чтобы получить информацию на эту тему».

Напомню, что в базе данных Московской лаборатории содержатся результаты тысяч анализов российских спортсменов, сделанных в период с 2013 по 2015 годы. ВАДА уже получило нелегальную копию этих данных, якобы украденных бывшими сотрудниками лаборатории через удаленный доступ. В агентстве уверяют, что эта информация позволяет уличить в допинговых нарушениях более сотни российских спортсменов. Их списки были разосланы по международным федерациям и использовались во время работы комиссии МОК по допуску на Олимпиаду-2018. Также их взял в работу Международный союз биатлонистов. Однако масштабная работа по материалам украденной базы была невозможна из-за того, что достоверность сведений вызвала сомнения.

После передачи в ВАДА легальной версии базы верификация информации будет завершена, и нас может ждать волна новых допинговых разоблачений в отношении российского спорта.

При этом в международном агентстве обещают, что наказания станут исключительно персональными и не коснутся наших сборных в целом и не приведут к отъему у россиян флага на крупных соревнованиях.