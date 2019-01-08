Слишком поздно. Может ли ВАДА перехитрить Россию?

Источник: Спорт-Экспресс

Вчерашняя новость о том, что специалисты ВАДА 9 января возобновят работу по скачиванию базы данных Московской лаборатории породило новую волну комментариев от противников сделки между Россией и Всемирным агентством. На одном фланге мнений уверяют, что в Монреале готовятся обмануть российских партнеров, и после передачи базы РУСАДА все равно будет лишено признания из-за формального срыва дедлайна. Сторонники других крайностей заявляют, что Москва воспользовалась перерывом в работе экспертов для того, чтобы окончательно «замести следы», и в базе не будет никакого криминала на звезд российского спорта. Насколько реальны все эти опасения?

«Соглашатели» против «линчевателей»

Что касается возможного коварного плана по дисквалификации РУСАДА после передачи базы, то здесь мы действительно ходим по краю пропасти. Даже если предположить, что вторая попытка передать базу пройдет успешно, и эксперты завершат работу до 14 января, когда начнется заседание комиссии по соответствию кодексу ВАДА. Чисто теоретически мы можем потерпеть здесь тройное поражение:

1) подставим своих спортсменов с «компроматом» из базы;.

2) все равно получим дисквалификацию РУСАДА и как следствие — целый букет проблем с участием наших спортсменов международных стартах и проведением международных соревнований в России;.

3) новые санкции будут гораздо жестче, чем те, которые действовали до сентябрьской сделки Россия — ВАДА, поскольку теперь мы попадем под новые очень суровые критерии соответствия.

В такой ситуации нам остается надеяться только на порядочность и благоразумие главы ВАДА Крейга Риди и других наших партнеров. Оппозиция мирным переговорам с Россией очень сильна даже внутри агентства, не говоря уже о давлении западных СМИ. Даже если комиссия по соответствию рекомендует сохранить лицензию у РУСАДА, еще не факт, что эту рекомендацию утвердит исполком ВАДА. Во вчерашнем пресс-релизе агентства было обещано рассмотреть вопрос признания РУСАДА с учетом того, что первоначальный дедлайн по передаче базы (31 декабря) был просрочен.

Благоразумие подсказывает, что как минимум до завершение сделки (до 30 июня ВАДА ждет еще замороженные пробы) нет смысла предпринимать резкие шаги в отношении России. Однако сейчас у агентства есть формальный повод доставить Москве очень серьезные неприятности, и по этому поводу в мировом антидопинговом сообществе идет очень ожесточенная дискуссия. «Соглашатели» сцепились с «линчевателями» и, видимо, все зависит от того, какой из сторон своим действиями и бездействием в обозримом будущем помогут наши чиновники. Все висит на волоске, и ситуация может развернуться буквально за один день.

Кошки-мышки

Мысль возможной «чистке» базы данных озвучил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт. «К сожалению, нас ожидает еще один раунд игры в кошки-мышки между ВАДА и Россией, — отметил функционер. — Мы затаив дыхание ждем, получит ли ВАДА 9 января, наконец, данные о примерно 9 тысячах предположительно положительных результатов допинг-тестов более чем 4 тысяч российских спортсменов, которые, как мы надеемся, еще не были уничтожены русскими».

Напомню, что в базе Московской лаборатории содержатся результаты допинг-проб, взятых в период с 2013 по 2015 годы. Наши оппоненты уверяют, что часть информации о них якобы была искажена при передаче в ВАДА. Внутренние проверки на допинг в России должны были приводить к дисквалификациям точно также, как и международные, однако российские инстанции могли «спасать» часть ведущих спортсменов и не вносить их проваленные тесты в базу АДАМС. Сравнение старых данных с информацией, хранившейся в Москве, может позволить раскрыть мошенничество, если она имело место.

Навряд ли под ударом находятся тысячи российских спортсменов, как уверяет Тайгерт, но реальные неприятности могут ждать несколько десятков наших атлетов. Причем совершенно не факт, что они были в курсе возможных манипуляцией с их пробами. Но отвечать за действия Григория Родченкова и Ко придется конкретным спортсменам. Как это происходит, мы уже видели на примере работы дисциплинарной комиссии МОК по «сочинским делам».

Что теперь будет?

В распоряжении ВАДА есть ворованная копия базы Московской лаборатории — эксперты агентства уже заявляли о ее подлинности. И, если информация, скаченная сейчас в России, будет существенно отличаться от имеющейся, нас ждет новый большой скандал. С другой стороны бесследно корректировать электронные данные, как известно, крайне затруднительно. Именно в подтверждении корректности информации и заключается работа экспертов — в противном случае в Москву достаточно было прислать бригаду грузчиков для перевозки серверов.