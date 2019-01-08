Слишком поздно. Может ли ВАДА перехитрить Россию?
Возвращение экспертов ВАДА в Москву породило новую волну скандальных теорий.
Возвращение экспертов ВАДА в Москву породило новую волну скандальных теорий.
Вчерашняя новость о том, что специалисты ВАДА 9 января возобновят работу по скачиванию базы данных Московской лаборатории породило новую волну комментариев от противников сделки между Россией и Всемирным агентством. На одном фланге мнений уверяют, что в Монреале готовятся обмануть российских партнеров, и после передачи базы РУСАДА все равно будет лишено признания
Что касается возможного коварного плана по дисквалификации РУСАДА после передачи базы, то здесь мы действительно ходим по краю пропасти. Даже если предположить, что вторая попытка передать базу пройдет успешно, и эксперты завершат работу до 14 января, когда начнется заседание комиссии по соответствию кодексу ВАДА. Чисто теоретически мы можем потерпеть здесь тройное поражение:
1) подставим своих спортсменов с «компроматом» из базы;.
2) все равно получим дисквалификацию РУСАДА и как следствие — целый букет проблем с участием наших спортсменов международных стартах и проведением международных соревнований в России;.
3) новые санкции будут гораздо жестче, чем те, которые действовали до сентябрьской сделки Россия — ВАДА, поскольку теперь мы попадем под новые очень суровые критерии соответствия.
В такой ситуации нам остается надеяться только на порядочность и благоразумие главы ВАДА Крейга Риди и других наших партнеров. Оппозиция мирным переговорам с Россией очень сильна даже внутри агентства, не говоря уже о давлении западных СМИ. Даже если комиссия по соответствию рекомендует сохранить лицензию у РУСАДА, еще не факт, что эту рекомендацию утвердит исполком ВАДА. Во вчерашнем
Благоразумие подсказывает, что как минимум до завершение сделки (до 30 июня ВАДА ждет еще замороженные пробы) нет смысла предпринимать резкие шаги в отношении России. Однако сейчас у агентства есть формальный повод доставить Москве очень серьезные неприятности, и по этому поводу в мировом антидопинговом сообществе идет очень ожесточенная дискуссия. «Соглашатели» сцепились с «линчевателями» и, видимо, все зависит от того, какой из сторон своим действиями и бездействием в обозримом будущем помогут наши чиновники. Все висит на волоске, и ситуация может развернуться буквально за один день.
Мысль возможной «чистке» базы данных озвучил глава Антидопингового агентства США (USADA) Трэвис Тайгерт. «К сожалению, нас ожидает еще один раунд игры в
Напомню, что в базе Московской лаборатории содержатся результаты
Навряд ли под ударом находятся тысячи российских спортсменов, как уверяет Тайгерт, но реальные неприятности могут ждать несколько десятков наших атлетов. Причем совершенно не факт, что они были в курсе возможных манипуляцией с их пробами. Но отвечать за действия Григория Родченкова и Ко придется конкретным спортсменам. Как это происходит, мы уже видели на примере работы дисциплинарной комиссии МОК по «сочинским делам».
В распоряжении ВАДА есть ворованная копия базы Московской лаборатории — эксперты агентства уже заявляли о ее подлинности. И, если информация, скаченная сейчас в России, будет существенно отличаться от имеющейся, нас ждет новый большой скандал. С другой стороны бесследно корректировать электронные данные, как известно, крайне затруднительно. Именно в подтверждении корректности информации и заключается работа экспертов — в противном случае в Москву достаточно было прислать бригаду грузчиков для перевозки серверов.
Когда принималось болезненное решение о снятии ареста с базы, наши чиновники наверняка понимали, чем это грозит. И что последствия от попыток «чистки» получатся намного серьезнее, чем неизбежный разбор полетов по делам пятилетней давности. Другой вопрос, что наши оппоненты будут сомневаться в честности российской стороны в любом случае. И здесь опять надежда только на порядочность, благоразумие и выдержку наших партнеров из ВАДА. Других вариантов у нас нет — иначе узел проблем со Всемирным агентством не распутается никогда.