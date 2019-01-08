Голодец рассказала, посетит ли WADA российскую лабораторию

В понедельник министр спорта России Павел Колобков заявил, что Минспорт РФ ожидает нового визита экспертов WADA за базой данных московской антидопинговой лаборатории 9 января. WADA позднее на своем сайте подтвердило, что визит пройдет в эти сроки, и сообщило, что делегация будет состоять из трех человек (во время декабрьского визита в делегацию входили пять экспертов).