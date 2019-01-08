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18:20 (мск), источник: Р-Спорт

Голодец рассказала, посетит ли WADA российскую лабораторию

КАЛИНИНГРАД, 8 янв — РИА Новости. Вице-премьер РФ Ольга Голодец, говоря о возможности посещения представителями WADA российской антидопинговой лаборатории, заявила, что это рабочие вопросы, идут постоянные контакты.

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В понедельник министр спорта России Павел Колобков заявил, что Минспорт РФ ожидает нового визита экспертов WADA за базой данных московской антидопинговой лаборатории 9 января. WADA позднее на своем сайте подтвердило, что визит пройдет в эти сроки, и сообщило, что делегация будет состоять из трех человек (во время декабрьского визита в делегацию входили пять экспертов).

«Идут постоянные контакты, это рабочие вопросы», — сказала Голодец журналистам, отвечая на вопрос о том, посетят ли представители WADA российскую лабораторию.

В ответ на просьбу уточнить, передадут ли представителям WADA данные, на которые они рассчитывают, вице-премьер отметила, что «это рабочие вопросы, которые согласованы двумя сторонами».

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