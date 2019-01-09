WADA предпримет вторую попытку получить базу данных московской лаборатории

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Делегацию WADA возглавит испанский ученый Хосе Антонио Паскуаль, который уже приезжал в Москву с коллегами 17 декабря. Тогда он не смог добиться цели своего визита: его группа была лишена возможности воспользоваться привезенным оборудованием для извлечения базы данных, поскольку оно не прошло сертификацию в России.

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Основная сложность в этом деле заключается в том, что свои действия WADA необходимо было согласовывать со Следственным комитетом России: московская лаборатория и ее содержимое до сих пор опечатаны в связи с федеральным расследованием, которое продолжается уже около трех лет. Непонятно только, почему все технические вопросы не были решены в изначально установленные WADA сроки, ведь на это было более трех месяцев — соответствие кодексу РУСАДА было возвращено 20 сентября. Более того, подготовительный визит в Москву делегация WADA совершила еще в ноябре.

В итоге российская сторона просрочила срок выполнения условия восстановления РУСАДА — до 31 декабря WADA так и получило доступ к данным проверки допинг-проб российских спортсменов из московской лаборатории. Но ситуация еще не безнадежная.

На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждем приезда экспертов, чей визит планируется 9 января. Павел Колобков Министра спорта РФ

«На данный момент все технические вопросы урегулированы. И мы ждем приезда экспертов, чей визит планируется 9 января», — сказал министр спорта Павел Колобков, от лица которого велись переговоры с WADA.

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Преодолеть тупик

Однако непредоставление базы данных в указанный срок серьезно обострило ситуацию вокруг нынешнего статуса РУСАДА. Нагнетать обстановку было кому: с призывами немедленной дисквалификации антидопингового агентства страны выступили давние оппоненты российского спорта, в числе которых были глава Антидопингового агентства США Трэвис Тайгерт, немецкий журналист Хайо Зеппельт, вице-президент WADA Линда Хеллеланд и олимпийский чемпион по биатлону Себастьян Самуэльссон. Всего за повторное отстранение РУСАДА высказались руководители антидопинговых агентств 16 стран.

WADA, которое заинтересовано в получении базы данных и завершении российского дела, в последние дни как могло отбивалось от нападок со стороны указанных лиц. В первую очередь на защиту организации, которую обвиняли в бездействии, встал глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тейлор. Именно от его комитета во многом будет зависеть, сохранит ли РУСАДА в середине января соответствие кодексу. Его заседание назначено на 14—15 января , на нем будет сформирована рекомендация исполкому WADA, который и вынесет окончательное решение.

Если РУСАДА будет вновь лишено статуса соответствия, это будет грозить серьезными последствиями всему российскому спорту.

Согласно новому антидопинговому кодексу, под которым подписались практически все международные организации, российские спортсмены могут быть лишены возможности выступать на международных стартах, в то время как страна лишиться права принимать международные соревнования.