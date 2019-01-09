Стартовали продажи пакетов гостеприимства на зимнюю Универсиаду в Красноярске
КРАСНОЯРСК, 9 января. /ТАСС/. Открылась продажа пакетов гостеприимств на Всемирную зимнюю универсиаду, которая пройдет в марте в Красноярске. Об этом сообщает
КРАСНОЯРСК, 9 января. /ТАСС/. Открылась продажа пакетов гостеприимств на Всемирную зимнюю универсиаду, которая пройдет в марте в Красноярске. Об этом сообщает
Базовый пакет услуг программы гостеприимства включает в себя трансфер из аэропорта в отель и обратно, размещение в хостеле или гостинице, два билета в день на спортивные соревнования Универсиады, экскурсию по Красноярску от официального лицензиата.
Стоимость пакета гостеприимства зависит от его категории: «бронзовый», «серебряный» или «золотой». Цены начинаются от 13 тыс. рублей за четыре дня пребывания в Красноярске. Чем выше категория, тем больше дополнительных услуг включается в пакет. Ожидается, что пакетными турами воспользуются не менее тысячи туристов из разных стран.
Как уточнили ТАСС в дирекции игр, при необходимости число продаваемых пакетов может быть увеличено.
Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей,
Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.
Летние и зимние Универсиады проводятся раз в два года под эгидой Международной федерации студенческого спорта. Летние соревнования дважды проводились в СССР и России: в 1973 году в Москве и в 2013 году — в Казани.