Стартовали продажи пакетов гостеприимства на зимнюю Универсиаду в Красноярске

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Базовый пакет услуг программы гостеприимства включает в себя трансфер из аэропорта в отель и обратно, размещение в хостеле или гостинице, два билета в день на спортивные соревнования Универсиады, экскурсию по Красноярску от официального лицензиата.

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Стоимость пакета гостеприимства зависит от его категории: «бронзовый», «серебряный» или «золотой». Цены начинаются от 13 тыс. рублей за четыре дня пребывания в Красноярске. Чем выше категория, тем больше дополнительных услуг включается в пакет. Ожидается, что пакетными турами воспользуются не менее тысячи туристов из разных стран.

Как уточнили ТАСС в дирекции игр, при необходимости число продаваемых пакетов может быть увеличено.

Зимняя Универсиада пройдет в Красноярске с 2 по 12 марта. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград. Будут представлены восемь обязательных видов спорта: горнолыжный, биатлон, лыжные гонки, хоккей, шорт-трек, сноуборд, фигурное катание, керлинг.

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Медали будут также разыграны в трех видах дополнительной программы: фристайле, спортивном ориентировании и хоккее с мячом.