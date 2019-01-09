Песков: Понимание с представителями WADA налажено

«Насколько нам известно, по линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты, и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа», — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что данные для передачи WADA уже готовы. «Как таковые, данные были готовы к передаче еще в прошлый раз. Там, действительно, возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее. Я бы сказал, это скорее вопросы не субстанции, а логистики, с учетом того, что у нас ведутся соответствующие действия», — сказал он.