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12:47 (мск), источник: Р-Спорт

Песков: Понимание с представителями WADA налажено

МОСКВА, 9 янв — РИА Новости. Спортивные ведомства наладили понимание с представителями WADA о дальнейшей работе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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Источник: РИА "Новости"

«Насколько нам известно, по линии наших спортивных ведомств осуществляются интенсивные контакты, и сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа», — сказал Песков журналистам.

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Он отметил, что данные для передачи WADA уже готовы. «Как таковые, данные были готовы к передаче еще в прошлый раз. Там, действительно, возникли определенные рабочие разногласия, связанные с тем, на каких носителях это передается, как и так далее. Я бы сказал, это скорее вопросы не субстанции, а логистики, с учетом того, что у нас ведутся соответствующие действия», — сказал он.

В понедельник министр спорта России Павел Колобков заявил, что Минспорт РФ ожидает нового визита экспертов WADA за базой данных московской антидопинговой лаборатории 9 января. WADA позднее на своем сайте подтвердило, что визит пройдет в эти сроки, и сообщило, что делегация будет состоять из трех человек (во время декабрьского визита в делегацию входили пять экспертов).

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