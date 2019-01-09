СМИ: Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года могут пройти в России
ТАСС, 9 января. Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года могут пройти в одном из российских городов. Об этом сообщает Insidethegames.
ТАСС, 9 января. Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года могут пройти в одном из российских городов. Об этом сообщает Insidethegames.
По словам представителя Международного олимпийского комитета (МОК), в организации мероприятия, помимо России, заинтересованы Болгария, Румыния и Испания. Ожидается, что к ним присоединится Китай, но страна еще не заявила о своем желании официально. Имена городов, которые
Столица юношеской Олимпиады-2024 будет выбрана в 2020 году.
Зимние юношеские Олимпийские игры проводятся раз в четыре года — летние с 2010 года, а зимние с 2012-го. Их предшественником являлись Всемирные юношеские игры, проходившие под эгидой МОК с 1998 года, когда их принимала Москва.