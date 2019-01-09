СМИ: Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года могут пройти в России

Источник: РИА "Новости"

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

По словам представителя Международного олимпийского комитета (МОК), в организации мероприятия, помимо России, заинтересованы Болгария, Румыния и Испания. Ожидается, что к ним присоединится Китай, но страна еще не заявила о своем желании официально. Имена городов, которые страны-конкурсанты предложат для Игр, пока не разглашаются.

Столица юношеской Олимпиады-2024 будет выбрана в 2020 году.