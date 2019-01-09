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23:17 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года могут пройти в России

ТАСС, 9 января. Зимние юношеские Олимпийские игры 2024 года могут пройти в одном из российских городов. Об этом сообщает Insidethegames.

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Источник: РИА "Новости"
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По словам представителя Международного олимпийского комитета (МОК), в организации мероприятия, помимо России, заинтересованы Болгария, Румыния и Испания. Ожидается, что к ним присоединится Китай, но страна еще не заявила о своем желании официально. Имена городов, которые страны-конкурсанты предложат для Игр, пока не разглашаются.

Столица юношеской Олимпиады-2024 будет выбрана в 2020 году.

Зимние юношеские Олимпийские игры проводятся раз в четыре года — летние с 2010 года, а зимние с 2012-го. Их предшественником являлись Всемирные юношеские игры, проходившие под эгидой МОК с 1998 года, когда их принимала Москва.

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