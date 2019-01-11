В Госдуме предложили разрешить безвизовый въезд для участников Универсиады

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Универсиада пройдет со 2 по 12 марта 2019 года. Спортсмены разыграют 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

«В связи с проведением Всемирной зимней универсиады в 2019 году году в городе Красноярске считаю целесообразным использование положительного опыта прошедшего чемпионата мира по футболу», — пишет Власов в письме Голодец, текст обращения находится в распоряжении РИА Новости.

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Парламентарий напомнил, что во время проведения турнира у владельцев паспорта болельщика была возможность приобретать билеты в музеи со скидкой, благодаря чему посещаемость музеев выросла во много раз даже среди российских граждан.

«Кроме того, безвизовый въезд в РФ для участников и зрителей универсиады необходимо предоставлять на максимально возможный временной промежуток, чтобы у гостей нашей страны была возможность посетить ее разные регионы. Необходимо помнить, что туристическая сфера в России все еще находится в стадии формирования и подобные мероприятия — отличный способ привлечь туристов, а, следовательно, значительно увеличить долю туризма в ВВП», — пояснил депутат.

«Прошу дать свою оценку данной инициативе и распорядиться проанализировать возможность ее реализации», — заключил Власов.