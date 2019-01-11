Председателю японского олимпийского комитета предъявили обвинения в коррупции во Франции

Как отмечает газета, обвинения были предъявлены 10 декабря парижским следствием по делу о коррупции в ходе выборов столицы Олимпийских игр 2020 года. Следствие считает, что победа Токио на выборах в 2013 году стала результатом тайных банковских операций, которые позволили японской стороне выиграть голоса африканских представителей.

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По версии следствия, Такэда санкционировал выплату взяток. Газета указывает, что сотрудники Национальной финансовой прокуратуры заинтересовались двумя банковскими переводами, сделанными им 30 июля и 28 октября 2013 года в адрес сингапурской компании Black Tidings, на общую сумму €1,8 млн.

Следствие установило, что эта компания осуществляла денежные переводы Папа Массат Диаку, который ранее был объявлен в международный розыск по подозрению в коррупции, связанной с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

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Он также подозревается в том, что убедил африканские страны — члены Международного олимпийского комитета (МОК) проголосовать за заявки Рио-де-Жанейро на проведение Олимпийских игр 2016 года и Пхенчхана на зимние Олимпийские игры 2018 года.