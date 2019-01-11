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14:17 (мск), источник: ТАСС

Председатель японского Олимпийского комитета опроверг данные о предъявлении ему обвинений

ТОКИО, 11 января. /ТАСС/. Председатель Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэда в пятницу опроверг появившуюся во французских СМИ информацию о том, что ему во Франции были предъявлены обвинения в коррупции. Об этом говорится в опубликованном Такэдой заявлении.

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Такэда отметил, что в декабре 2018 года ответил на вопросы французских следователей, но никаких обвинений ему предъявлено не было. Он также назвал обвинения в свой адрес «немыслимыми». «Тот факт, что подобная неправда публикуется, вызывает глубочайшее сожаление», — цитирует его агентство Kyodo.

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Ранее французская газета Le Monde сообщила, что французские следователи предъявили обвинение в коррупции главе Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде. По ее данным, обвинения были предъявлены 10 декабря парижским следствием по делу о коррупции в ходе выборов столицы Олимпийских игр 2020 года. Следствие считает, что победа Токио на выборах в 2013 году стала результатом тайных банковских операций, которые позволили японской стороне выиграть голоса африканских представителей.

По версии следствия, Такэда санкционировал выплату взяток. Газета указывает, что сотрудники Национальной финансовой прокуратуры заинтересовались двумя банковскими переводами, сделанными им 30 июля и 28 октября 2013 года в адрес сингапурской компании Black Tidings, на общую сумму €1,8 млн.

Следствие установило, что эта компания осуществляла денежные переводы Папа Массат Диаку, который ранее был объявлен в международный розыск по подозрению в коррупции, связанной с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций (IAAF).

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Он также подозревается в том, что убедил африканские страны — члены Международного олимпийского комитета (МОК) проголосовать за заявки Рио-де-Жанейро на проведение Олимпийских игр 2016 года и Пхенчхана на зимние Олимпийские игры 2018 года.

Как подчеркивает газета, Диак накануне голосования в Буэнос-Айресе провел встречу с десятком представителей африканских стран — членов МОК. По версии издания, он объявил им о предпочтении Токио. «Был круглый стол, поскольку никто не отреагировал, я думаю, все были за Токио», — приводит газета слова одного из французских следователей.

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