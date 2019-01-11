МОК будет соблюдать презумпцию невиновности в отношении главы Олимпийского комитета Японии

Комиссия по этике МОК начала расследование в отношении Такаде по делу о коррупции. «МОК будет соблюдать принцип презумпции невиновности в отношении господина Такэде, — говорится в заявлении МОК. — Эти события произошли до того, как МОК провел масштабные реформы. Благодаря этим реформам, комитету удалось укрепить свой этический кодекс».

Ранее французские следователи предъявили обвинение в коррупции Такэде. Обвинения были предъявлены 10 декабря парижским следствием по делу о коррупции в ходе выборов столицы Олимпийских игр 2020 года. Следствие считает, что победа Токио на выборах в 2013 году стала результатом тайных банковских операций, которые позволили японской стороне выиграть голоса африканских представителей. По версии следствия, Такэда санкционировал выплату взяток.