Фоторепортажи
12Романцев в «Спартаке» — последнее межсезонье на посту главного тренера
10Россия проиграла США в ½ финала МЧМ
15:14 (мск), источник: ТАСС

МОК будет соблюдать презумпцию невиновности в отношении главы Олимпийского комитета Японии

ТАСС, 11 января. Международный олимпийский комитет (МОК) намерен соблюдать принцип презумпции невиновности в отношении главы Олимпийского комитета Японии Цунэкадзу Такэде, который подозревается в коррупции. Об этом сообщает портал Inside the Games.

Наверх

Комиссия по этике МОК начала расследование в отношении Такаде по делу о коррупции. «МОК будет соблюдать принцип презумпции невиновности в отношении господина Такэде, — говорится в заявлении МОК. — Эти события произошли до того, как МОК провел масштабные реформы. Благодаря этим реформам, комитету удалось укрепить свой этический кодекс».

Ранее французские следователи предъявили обвинение в коррупции Такэде. Обвинения были предъявлены 10 декабря парижским следствием по делу о коррупции в ходе выборов столицы Олимпийских игр 2020 года. Следствие считает, что победа Токио на выборах в 2013 году стала результатом тайных банковских операций, которые позволили японской стороне выиграть голоса африканских представителей. По версии следствия, Такэда санкционировал выплату взяток.

Летние Олимпийские игры 2020 года пройдут в Японии с 24 июля по 9 августа.

 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
В ФК ЦСКА вернулся тренер
Тренер Нурмагомедова: Бой с Макгрегором должен состояться
Источник: «Челси» предложил 30 миллионов «Зениту» за игрока
Панарину сделали новое заманчивое предложение ради «Коламбуса»
Экс-первый теннисист мира решил завершить карьеру и заплакал
Россиянка может стать первой ракеткой мира после Australian Open
Решение о признании Зубкова чемпионом ОИ-2014 вступило в силу
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь