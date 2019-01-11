Вопрос проведения в России юношеской Олимпиады-2024 будет поднят не раньше следующего года

На прошлой неделе издание Inside the Games сообщило, что Россия высказала заинтересованность в проведении зимних юношеских Игр 2024 года, что подтвердил официальный представитель МОК.
«Процесс выбора хозяина юношеских Олимпийских игр в 2024 году еще не установлен и не будет запущен до окончания Игр 2020 года в Лозанне. Обычно место проведения юношеских Олимпийских игр выбирают за три года, так что если мы говорим об Играх 2024 года, то ориентироваться надо на 2021 год» — сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что в проведении через пять лет юношеских Игр также заинтересованы Болгария, Румыния и Испания.
Зимние юношеские Игры в Лозанне пройдут в январе 2020 года.