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15:53 (мск), источник: ТАСС

Вопрос проведения в России юношеской Олимпиады-2024 будет поднят не раньше следующего года

МОСКВА, 11 января. /ТАСС/. Вопрос проведения зимних юношеских Олимпийских игр 2024 года в России будет поднят не раньше следующего года. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Международного олимпийского комитета (МОК).

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На прошлой неделе издание Inside the Games сообщило, что Россия высказала заинтересованность в проведении зимних юношеских Игр 2024 года, что подтвердил официальный представитель МОК.

«Процесс выбора хозяина юношеских Олимпийских игр в 2024 году еще не установлен и не будет запущен до окончания Игр 2020 года в Лозанне. Обычно место проведения юношеских Олимпийских игр выбирают за три года, так что если мы говорим об Играх 2024 года, то ориентироваться надо на 2021 год» — сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что в проведении через пять лет юношеских Игр также заинтересованы Болгария, Румыния и Испания.

Зимние юношеские Игры в Лозанне пройдут в январе 2020 года.

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