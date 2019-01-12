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19:11 (мск), источник: Р-Спорт

WADA объявит решение исполкома по статусу РУСАДА 22 января

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) обсудит рекомендации комитета по соответствию (CRC) относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и объявит свое решение 22 января, сообщает пресс-служба WADA.

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Источник: РИА "Новости"

Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российская организация была лишена в ноябре 2015 года.

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Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA не смогли завершить свою работу в установленный срок из-за вопроса с оборудованием, которое используется для извлечения данных, так как оно должно было быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

В среду с новым визитом в Москву прибыли три эксперта WADA. В четверг они приступили к работе в лаборатории. Комитет по соответствию WADA должен обсудить статус РУСАДА 14—15 января.

Сообщается, что исполком WADA обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА в режиме телеконференции, после чего объявит свое решение.

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