WADA объявит решение исполкома по статусу РУСАДА 22 января

Источник: РИА "Новости"

Исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российская организация была лишена в ноябре 2015 года.

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Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA не смогли завершить свою работу в установленный срок из-за вопроса с оборудованием, которое используется для извлечения данных, так как оно должно было быть сертифицировано в соответствии с российским законодательством.

В среду с новым визитом в Москву прибыли три эксперта WADA. В четверг они приступили к работе в лаборатории. Комитет по соответствию WADA должен обсудить статус РУСАДА 14—15 января .