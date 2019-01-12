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19:31 (мск), источник: ТАСС

Эксперты WADA продолжили работу в московской лаборатории в субботу

МОСКВА, 12 января. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Экспертная группа Всемирного антидопингового агентства (WADA) в субботу продолжила работу по извлечению данных московской лаборатории. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе WADA.

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«Работа в лаборатории продолжается», — сообщили в пресс-службе.

Эксперты WADA приступили к извлечению данных московской антидопинговой лаборатории в четверг. Позднее WADA в своем пресс-релизе сообщило, что группа не испытывает проблем в работе.

20 сентября исполком WADA вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия кодексу, которого российская организация была лишена в 2015 году. Главным условием восстановления в правах было предоставление российской стороной до 31 декабря 2018 года доступа к данным проверки допинг-проб российских спортсменов, которые хранятся в московской лаборатории, опечатанной в связи с федеральным расследованием. В ноябре и декабре эксперты WADA дважды посетили московскую лабораторию, однако не смогли извлечь базу данных, поскольку их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством. Поскольку российская сторона не предоставила до 31 декабря базу данных, главы антидопинговых агентств 16 стран выступили за повторное отстранение РУСАДА.

Комитет по соответствию WADA под руководством Джонатана Тейлора на своем заседании 14—15 января рассмотрит все полученные данные по вопросу выполнения российской стороной условий восстановления РУСАДА, после чего предоставит рекомендации исполкому WADA, который вынесет окончательное решение 22 января.

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