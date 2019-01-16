В Госдуме хотят узнать марку используемых РУСАДА пробирок

Источник: РИА "Новости"

Соответствующее обращение главе РУСАДА Юрию Ганусу направил член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР), письмо имеется в распоряжении РИА Новости.

Ранее стало известно, что норвежский прыгун с шестом Сондре Гуттормсен смог руками вскрыть три пробирки с пробами во время контроля в присутствии допинг-офицеров, не оставив на них следов повреждений. Антидопинговый комитет Норвегии использует пробирки Berlinger, которые в ходу во всем мире. Считается, что эти пробирки обладают максимальной возможной защитой от подмены проб.

Как пишет в своем обращении Свищев, поскольку Всемирное антидопинговое агентство (WADA) активно использует пробирки для допинг-тестов именно компании Berlinger, под сомнение ставится прозрачность результатов допинг-контроля WADA, а значит, и международная антидопинговая политика в целом.

«Учитывая колоссальный объем работы, который был проделан РУСАДА за последнее время по борьбе с допингом, прошу вас, уважаемый Юрий Александрович, проинформировать о планируемых мерах в связи с появлением указанной информации. Также прошу вас уточнить, пробирки какой фирмы использует РУСАДА», — говорится в обращении Свищева.

Еще одно обращение парламентария также касается антидопинговых мер и адресовано главе WADA Крейгу Риди. Свищев попросил Риди рассказать о результатах анализа проблем с бутылками для хранения допинг-проб, о которых стало известно около года назад.

Так, в январе 2018 года WADA было проинформировано лабораторией в Кельне, что бутылки нового поколения, введенные в сентябре 2017 года, могут быть открыты вручную при заморозке пробы. WADA обратилось к производителю бутылок, который сообщил, что в результате тестов не удалось обнаружить указанную проблему. Тем не менее, перед Олимпиадой-2018 WADA рекомендовало использовать старую модель пробирок. Тогда же в СМИ сообщалось, что Berlinger «в течение нескольких месяцев» перестанет производить пробирки для допинг-проб.

По мнению Свищева, такой факт ставит под сомнение эффективность борьбы международной системы с употреблением допинга и в этой ситуации важно установить подлинность проведенных исследований. По его словам, соблюдение открытости и объективности при проведении контрольных мероприятий имеет первостепенное значение для обеспечения должного уровня организации спортивных соревнований.