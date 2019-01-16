РУСАДА использует для сбора допинг-проб контейнеры «Рио-2016», к которым нет нареканий
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в настоящее время использует для сбора
МОСКВА, 16 января. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в настоящее время использует для сбора
«В настоящее время РУСАДА использует контейнеры для сбора
«Да, гипотетически при производстве любого даже самого качественного товара, наверно, случается брак, хотя нам еще не разу не попадались дефектные контейнеры “Рио-2016”. Но спортсмен при прохождении процедуры
На прошлой неделе в интернете появилось видео, на котором норвежский прыгун с шестом Сондре Гуттормсен без специального оборудования вскрыл три запечатанные пробирки с пробами во время
«Что касается видеоролика, где норвежский спортсмен открывает три контейнера, то я допускаю, что у него в руках были контейнеры из новой серии “Женева”, которая была запущена к Олимпиаде в Южной Корее, — предположила Пахноцкая. — Наверно, многие помнят скандал вокруг этих контейнеров, разразившийся год назад, когда некоторые замороженные бутылочки оказалось возможно открыть. Тогда действительно был обнаружен дефект, когда при заморозке пластиковое горлышко контейнера сжималось, после чего запечатанную крышку можно было открутить. Мы в РУСАДА тоже делали эксперимент, и после заморозки нам удалось вскрыть контейнер из новой серии».
«Тогда Всемирное антидопинговое агентство (WADA) попросило перейти на предыдущую версию (“Рио-2016”), и спустя непродолжительное время мы, как и все другие национальные антидопинговые агентства, отказались от “Женевы”. А пока пользовались контейнерами новой серии несколько дней, то дополнительно опечатывали их», — заключила собеседница ТАСС.