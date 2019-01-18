Колобков: Россия выполнила все требования WADA согласно договоренностям

Источник: РИА "Новости"

В четверг WADA сообщило, что экспертная группа организации успешно завершила работу по извлечению базы данных московской лаборатории.

«Минспорт России со своей стороны оказал максимальное содействие в решении всех вопросов, связанных с копированием данных. Сейчас могу уверенно сказать, мы выполнили все требования WADA согласно нашим договоренностям и в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом России, — сказал Колобков. — Убежден, что полученные данные позволят достичь истины в интересах чистого спорта».

20 сентября исполком WADA вернул Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) статус соответствия кодексу, которого оно было лишено в 2015 году, при условии, что российская сторона предоставит доступ к базе данных до 31 декабря 2018 года. В ноябре и декабре эксперты WADA дважды посетили московскую лабораторию, однако не смогли извлечь базу данных, поскольку их оборудование не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством.

«Была проведена объемная работа во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами, включая Следственный комитет России. Все участники процесса были нацелены на успешный результат», — заметил Колобков.