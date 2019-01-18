WADA получила необходимые данные Московской лаборатории. Что дальше?

Вроде, бы все хорошо. Россия выполнила необходимое условие для окончательного восстановления РУСАДА и предоставила данные о допинг-пробах российских спортсменов из Московской лаборатории. Да, спустя две недели после установленного дедлайна. Но ведь выполнила! Теперь, как думает большая часть любителей российского спорта, можно выдохнуть и жить спокойно. Ребята, нет. Рано. И сам факт задержки доступа в лабораторию экспертной группе в конце декабря уже говорит о том, что надеяться на полноценное возвращение России в спортивную семью пока точно не приходится.

Слова президента WADA

Руководитель всемирной антидопинговой организации Крэйг Риди выражает теплые надежды на светлое будущее и говорит, что восстановление российского агентства было не зря. Однако получение данных от российской стороны — всего лишь первый этап.

— Это прорыв для чистого спорта, мы достигли очевидного прогресса, первая часть трехфазового процесса завершена. Теперь нас ждет вторая фаза — проверка данных на подлинность. Как только извлеченные данные будут проверены, то мы перейдем к третьей фазе, где сможем поддержать различные спортивные и другие антидопинговые организации, вовлеченные в подготовке дел в отношении применявших допинг атлетов, а также обеспечить до 30 июня 2019 года повторный анализ определенных проб, которые до сих пор хранятся в московской лаборатории.

Давайте же разберем слова мистера Риди более детально.

Проверка данных на подлинность

В WADA не исключают, что полученные данные могут оказаться фальшивкой. Опять же, если вернуться к истории с сорванным дедлайном, отказ передачи данных в конце декабря из-за несертифицированного оборудования мог бы дать чиновникам необходимую отсрочку для зачистки. Проверка на подлинность необходима для того, чтобы удостовериться в честности игры со стороны России.

Повторный анализ допинг-проб

Здесь все просто. Скорее всего, после анализа данных аж за 4 года (2011−2015) несколько проб вызовут подозрения у экспертной комиссии. И тогда у некоторых звезд славного российского прошлого могут возникнуть проблемы. Есть большая вероятность того, что о наших сочинских победах мы узнаем много нового и интересного. Зато изучение данных экспертами WADA, если оно действительно будет беспристрастным, даст ответ на, казалось бы, вечный вопрос: была ли в России допинговая программа или нет.

Ближайшее будущее

Уже сейчас у WADA есть все основания для того, чтобы лишить РУСАДА своего статуса — обязательное условие (предоставить данные до 31 декабря 2018 года) не было выполнено. Но член совета учредителей всемирного агентства Филипп Мюйтерс считает, что за сорванный дедлайн наказывать Россию не стоит.

Если точка зрения заключается в том, что за опоздание должно быть назначено дополнительное наказание, я не думаю, что это хорошо. Филипп Мюйтерс, член совета учредителей WADA.