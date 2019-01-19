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11:57 (мск), источник: Р-Спорт

Свыше 100 тысяч допинг-тестов, выполненных РУСАДА, не были введены в ADAMS

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило свыше 100 тысяч протоколов допинг-контроля, выполненных прежним составом сотрудников организации и не введенных в систему ADAMS, говорится в письме генерального директора РУСАДА Юрия Гануса к исполкому Всемирного антидопингового агентства (WADA).

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Источник: РИА "Новости"

В ходе двух внутренних расследований РУСАДА, завершенных в прошлом году, «были установлены более 100 тысяч протоколов допинг-контроля, не введенных в систему ADAMS за предыдущие периоды преобразованной РУСАДА». Отмечается, что их ввод практически завершен.

В письме также сообщается, что Российское антидопинговое агентство в 2018 году взяло у спортсменов 9540 проб.

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