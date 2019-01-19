Свыше 100 тысяч допинг-тестов, выполненных РУСАДА, не были введены в ADAMS
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило свыше 100 тысяч протоколов
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) выявило свыше 100 тысяч протоколов
В ходе двух внутренних расследований РУСАДА, завершенных в прошлом году, «были установлены более 100 тысяч протоколов
В письме также сообщается, что Российское антидопинговое агентство в 2018 году взяло у спортсменов 9540 проб.