Легков оправдан окончательно. Но кто вернет ему два года карьеры?

Источник: Спорт-Экспресс

Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию МОК на оправдательный вердикт Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу российского лыжника Александра Легкова. МОК обвинял нашего спортсмена в нарушении антидопинговых правил и хотел отобрать у него медали сочинской Олимпиады и даже пошел ради этого на нарушение Олимпийской хартии, которая не одобряет рассмотрение спортивных вопросов в гражданских судах. Но и гражданский суд встал на сторону россиянина, и в итоге МОК отказался от дальнейшего преследования всех 28 наших соотечественников, которые были оправданы CAS 1 февраля прошлого года.

Сага Легкова: как это было

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Для тех, кто не помнит всех нюансов истории — ее краткое изложение. Начало обвинениям в мае 2016 года положил Григорий Родченков, в интервью «Нью-Йорк таймс» упомянувший персонально Легкова как участника якобы имевших место допинговых махинаций в Сочи-2014. Никаких доказательств, кроме показаний беглого главы Московской лаборатории, мифического «списка Дюшес», а также царапин на пробирках с пробами Александра, обнаружено не было. Тем не менее, имена Легкова и еще десяти наших лыжников были упомянуты в обвинительном контексте во второй части доклада следователя ВАДА Ричарда Макларена, который был представлен в декабре 2016 года. А накануне нового, 2017 года, Международная лыжная федерация (FIS) временно отстранила Легкова и его товарищей по сборной от всех официальных соревнований.

Из-за этого наказания Александр пропустил всю вторую часть сезона 2016/2017, в том числе чемпионат мира в Лахти. Осенью 2017 года FIS надоело ждать итогов расследования, и временное отстранение было снято. Легков начал тренировки и принял участие в контрольных стартах, но тут дисциплинарная комиссия МОК признала Александра виновным в манипуляциях с допинг-пробами, и отняла у него все награды Игр в Сочи. Затем последовала дисквалификация и от Международной федерации, так что начать олимпийский сезон у Легкова не получилось. Потом была апелляция в CAS, и суд внезапно счел доказательства против 28 российских участников Олимпиады-2014 недостаточными.

Александру вернули сочинские награды и допустили до стартов, но МОК все равно не пригласил его на Олимпиаду-2018. И с этим ничего не смог поделать даже CAS. Более того, Международный олимпийский комитет был настолько не согласен с оправдательным вердиктом арбитража, что пошел на формальное нарушение своего главного закона — Олимпийской хартии. Хартия признает CAS единственным органом по решению спортивных споров, однако МОК подал апелляцию на его решение по «русскому делу» в гражданскую инстанцию — федеральный суд Швейцарии. Процесс занял почти год, и в итоге суд отказался пересматривать решение CAS. Это означает, что теперь Александр точно сохраняет чемпионский титул Игр-2014 и свои другие медали.

Что сейчас?

Устав от бесконечных судов и вынужденного простоя, 34-летний Легков в апреле 2018 года объявил об окончании карьеры. Он сосредоточился на своих спортивных проектах, депутатстве в Думе Московской области, и крайне неохотно комментировал допинговую сагу, которая лишила его последних двух лет карьеры. В прошлом месяце Александр стал победителем «Тур де ски» среди любителей. Навряд ли он будет требовать от МОК денежной компенсации за несправедливые обвинения, хотя по итогам всех судов ситуация складывается очень некрасивая.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/BsS14fNBp2M/?utm_source=ig_embed&utm_medium=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Alexander Legkov (@alexanderlegkov)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2019-01-06T13:14:45+00:00">6 Янв 2019 в 5:14 PST</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Можно сколько угодно говорить о том, что у обвинения просто не хватило сил и возможностей собрать факты о нарушениях, якобы допущенных Легковым. Однако невиновность россиянина в итоге констатировали два суда. И получается, что подозрения, из-за которых Александр пропустил два сезона в Кубке мира, чемпионат мира Лахти и Олимпиаду в Пхенчхане были несостоятельными. Налицо миллионная упущенная выгода и очень плохой пример для будущих поколений лыжников. Получается, что теперь любого спортсмена можно безнаказанно отстранить от соревнований по ложному обвинению на целых два года (это средний срок допинговой дисквалификации), и виновному в отстранении ничего не будет.

Подаст ли теперь в отставку глава дисциплинарной комиссии МОК Денис Освальд и будет ли оштрафован следователь ВАДА Ричард Макларен за то, что они плохо сделали свою работу и в результате разрушили карьеру не самому последнему атлету в популярном олимпийском виде спорта?

Конечно, два упущенных года, потраченные нервы и деньги на адвоката Легкову уже никто не вернет. Но все-таки хочется хоть какой-то справедливости.

Понимая пикантность ситуации, МОК заявил, что не станет оспаривать в гражданском суде вердикт CAS в отношении еще 27 россиян. И это хоть и небольшая, но все-таки компенсация для нашего спорта.

Демченко и Вылегжанин тоже вне подозрений

Кто же может теперь вздохнуть свободно? Вот список спортсменов, по которым CAS аннулировал санкции 1 февраля 2018 года.

Бобслей

Дмитрий Труненков

Алексей Негодайло

Ольга Стульнева

Людмила Удобкина.

Скелетон

Александр Третьяков

Сергей Чудинов

Елена Никитина

Ольга Потылицына

Мария Орлова.

Лыжи

Александр Легков

Евгений Белов

Максим Вылегжанин

Алексей Петухов

Никита Крюков

Александр Бессмертных

Евгения Шаповалова

Наталья Матвеева.

Коньки

Ольга Фаткулина

Александр Румянцев

Иван Скобрев

Артем Кузнецов.

Сани

Татьяна Иванова

Альберт Демченко.

Хоккей

Екатерина Лебедева

Екатерина Пашкевич

Татьяна Бурина

Анна Щукина

Екатерина Смоленцева.

Напомню, что тогда же 11 наших атлетов во главе с бобслеистом Александром Зубковым были признаны виновными в допинговых нарушениях во время Олимпиады-2014 и лишены всех наград. Апелляция на это решение в Швейцарии не подавалась, хотя Зубкова пошел в российский суд, который все-таки снова признал его олимпийским чемпионом. С этой коллизией, видимо, еще придется разбираться Верховному суду РФ.