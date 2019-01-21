В РУСАДА рассказали, что используют пробирки марки Berlinger

Источник: РИА "Новости"

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) направил Ганусу письмо, в котором после сообщений о вскрытии норвежским спортсменом бутылок Berlinger попросил уточнить, пробирки какой фирмы использует РУСАДА. Текст ответа Гануса есть в распоряжении РИА Новости.

«Российское антидопинговое агентство “РУСАДА” использует партию модели BEREG-Kit. Швейцарская компания Berlinger выпускает несколько моделей оборудования для сбора допинг-проб. Оборудование, используемое РУСАДА, прошло соответствующие проверки, в ходе которых не было выявлено признаков брака или дефекта», — говорится в ответе Гануса на обращение Свищева.

Кроме того, как поясняет Ганус, согласно Международному стандарту по тестированию, спортсмен во время процедуры допинг-контроля в присутствии инспектора лично выбирает оборудование, которое будет использовано при отборе пробы, из нескольких предложенных вариантов.

По словам главы РУСАДА, все замечания по процедуре допинг-контроля или по техническим характеристикам используемого во время процедуры оборудования спортсмен может изложить в отдельном поле протокола допинг-контроля, которое затем изучают специалисты РУСАДА.

«Таким образом, у российских спортсменов нет повода для беспокойства. В случае если у вас возникнут дополнительные вопросы по данной ситуации, РУСАДА готово подтвердить надежность используемого оборудования в вашем присутствии», — отмечает в ответе Ганус.