В РУСАДА рассказали, что используют пробирки марки Berlinger
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что для сбора
МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что для сбора
Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) направил Ганусу письмо, в котором после сообщений о вскрытии норвежским спортсменом бутылок Berlinger попросил уточнить, пробирки какой фирмы использует РУСАДА. Текст ответа Гануса есть в распоряжении РИА Новости.
«Российское антидопинговое агентство “РУСАДА” использует партию модели
Кроме того, как поясняет Ганус, согласно Международному стандарту по тестированию, спортсмен во время процедуры
По словам главы РУСАДА, все замечания по процедуре
«Таким образом, у российских спортсменов нет повода для беспокойства. В случае если у вас возникнут дополнительные вопросы по данной ситуации, РУСАДА готово подтвердить надежность используемого оборудования в вашем присутствии», — отмечает в ответе Ганус.
Ранее стало известно, что норвежский прыгун с шестом Сондре Гуттормсен смог руками вскрыть три пробирки с пробами во время контроля в присутствии