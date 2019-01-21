Фоторепортажи
16Адвокат в «Зените», Лаудруп в «Спартаке», Зико в ЦСКА. Кто тренировал клубы премьер-лиги 10 лет назад?
12Матч звезд КХЛ-2019
08:17 (мск), источник: Р-Спорт

В РУСАДА рассказали, что используют пробирки марки Berlinger

МОСКВА, 21 янв — РИА Новости. Глава Российского антидопингового агентства Юрий Ганус сообщил, что для сбора допинг-проб спортсменов РУСАДА использует партию пробирок, произведенных швейцарской компании Berlinger и прошедших необходимые проверки, которые не выявили дефектов.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Ранее член комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев (ЛДПР) направил Ганусу письмо, в котором после сообщений о вскрытии норвежским спортсменом бутылок Berlinger попросил уточнить, пробирки какой фирмы использует РУСАДА. Текст ответа Гануса есть в распоряжении РИА Новости.

«Российское антидопинговое агентство “РУСАДА” использует партию модели BEREG-Kit. Швейцарская компания Berlinger выпускает несколько моделей оборудования для сбора допинг-проб. Оборудование, используемое РУСАДА, прошло соответствующие проверки, в ходе которых не было выявлено признаков брака или дефекта», — говорится в ответе Гануса на обращение Свищева.

Кроме того, как поясняет Ганус, согласно Международному стандарту по тестированию, спортсмен во время процедуры допинг-контроля в присутствии инспектора лично выбирает оборудование, которое будет использовано при отборе пробы, из нескольких предложенных вариантов.

По словам главы РУСАДА, все замечания по процедуре допинг-контроля или по техническим характеристикам используемого во время процедуры оборудования спортсмен может изложить в отдельном поле протокола допинг-контроля, которое затем изучают специалисты РУСАДА.

«Таким образом, у российских спортсменов нет повода для беспокойства. В случае если у вас возникнут дополнительные вопросы по данной ситуации, РУСАДА готово подтвердить надежность используемого оборудования в вашем присутствии», — отмечает в ответе Ганус.

Ранее стало известно, что норвежский прыгун с шестом Сондре Гуттормсен смог руками вскрыть три пробирки с пробами во время контроля в присутствии допинг-офицеров, не оставив на них следов повреждений. Антидопинговый комитет Норвегии использует пробирки Berlinger, которые в ходу во всем мире. Считается, что эти пробирки обладают максимальной возможной защитой от подмены проб.

 Медведева рассказала, в какой стране планирует жить
Кокорин отказался от пищи из СИЗО
Такого Билялетдинова вы не видели! Для этого и нужны Матчи звезд
Скандал-на-Дону. Реакция на возможный перенос матча Кубка России
Биатлонисты Поварницын и Латыпов выступят на этапе в Антхольце
Худшая команда НХЛ разбомбила «Вашингтон»
Россиянин стал первой звездой матча в НХЛ (видео)
Кто в РПЛ совершил крупнейший исходящий трансфер зимы
Месси вышел и решил. Но есть и очень плохая новость для «Барсы»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь