Момент истины для РУСАДА: три варианта развития событий

Источник: Reuters

22 января исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) примет решение по будущему РУСАДА. Формально наше агентство пропустило дедлайн по выполнению требований и теперь находится на грани исключения.

Столь острой и неоднозначной ситуация вокруг РУСАДА не была еще, пожалуй, никогда. Напомним, 20 сентября 2018 года ВАДА восстановило наше агентство в правах, выставив два условия:

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

— электронные данные из лабораторной системы LIMS должны быть переданы не позднее 31 декабря;.

— сами пробы ВАДА должно получить не позднее 30 июня 2019 года.

В сентябре казалось, что можно праздновать возвращение России в семью мирового антидопинга, а все эти требования — скорее формальность. Если страна не готова их выполнить, глупо было бы на них соглашаться.

Однако до конца 2018 года ВАДА электронных данных не получило. Из-за технической накладки с сертификацией оборудования это произошло только в середине января, с двухнедельным опозданием. Теперь оппоненты России требуют санкций в виде полного отстранения РУСАДА. И такой вариант действительно возможен, как и два других, более мягких. Дискуссия на исполкоме будет очень жаркой.

Вариант первый. РУСАДА лишают соответствия, Россия идет на конфликт

Самый жесткий вариант, который полностью удовлетворит наших критиков во главе с вице-президентом ВАДА норвежкой Линдой Хеллеланд. Из-за срыва дедлайна РУСАДА будет лишено статуса соответствия, Россия потеряет право проводить международные соревнования и потенциально встанет перед угрозой еще более жестких санкций, вплоть до полного запрета участвовать в соревнованиях.

При этом ВАДА наверняка продолжит анализировать полученную из Московской лаборатории базу LIMS. И на ее основании будут дисквалифицированы десятки наших спортсменов. Все это в совокупности приведет к тому, что российское руководство может пойти на жесткий конфликт. Мол, мы слово сдержали, данные вам передали — а вы еще нас и наказали.

Если руководитель комитета соответствия Джонатан Тэйлор действительно порекомендует лишить РУСАДА статуса, он будет отчетливо понимать последствия. Россия не станет исполнять вторую часть соглашения от 20 сентября и передавать пробы. Кроме того, страна наверняка откажется от выполнения следующей «дорожной карты» для восстановления, как бы она ни выглядела.

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году

Это уже будет открытая война. Возможно, правда, она сейчас в интересах некоторых из руководителей ВАДА.

Вариант второй. РУСАДА сохраняет соответствие, ждем второго дедлайна

Самый вероятный вариант развития событий. ВАДА получило желаемую базу данных, пусть и с двухнедельным опозданием. К тому же, похоже, в своих изначальных требованиях ВАД-овцы допустили обидную для себя ошибку в формулировке. Там было сказано, что до 31 декабря эксперты должны «получить доступ» к электронным данным. Подчеркнем, именно получить доступ — но не забрать данные с собой.

Строго говоря, доступ к данным эксперты получили еще в 20-х числах декабря, то есть до истечения дедлайна. Это подтверждает пресс-релиз самого ВАДА. Судя по всему, сам Тэйлор это тоже понимает. Не зря в своих публичных высказываниях он повторял, что необходимо строго соблюдать процедуру, иначе русские пойдут в суд и там победят.

Несмотря на сильное антироссийское лобби, руководство ВАДА в лице президента Крэйга Риди и генерального директора Оливье Ниггли сохраняет трезвость мысли. Сейчас абсолютно не в их интересах отрезать РУСАДА. Ведь ВАДА еще нужно будет летом получить пробы — без них засудить и дисквалифицировать спортсменов будет крайне сложно.

Ничто не мешает ВАДА подождать полгода и дать РУСАДА еще один шанс. Если уж летом пробы не будут переданы — тогда санкции будут максимально жесткими. То же самое, если в переданной базе LIMS вдруг обнаружатся несоответствия или подделки. Но сейчас лишать Россию своего агентства и терять над ним контроль ВАДА просто не выгодно.

Вариант третий. РУСАДА получает статус условного соответствия, недовольны все

Компромиссный вариант в стиле руководителей Международного олимпийского комитета (МОК). Те, напомним, год назад специально для нас придумали статус «олимпийского атлета из России», пытаясь решить все задачи разом: получить российских спортсменов на Олимпиаду в Пхенчхане и при этом наложить на страну санкции, как того хотели в остальном мире.

Как показал опыт МОК, компромиссы в таких вещах неуместны. Томас Бах и остальные стали врагами для всех: в России их ненавидели за то, что забрали флаг и не пустили на Игры наших лидеров; в мире — за то, что проявили слабость и пожертвовали принципами ради собственной выгоды. Усидеть на двух стульях невозможно. ВАДА, скорее всего, придется принять ту или иную сторону.

Но впрочем, если пофантазировать, есть такая штука, как «условное несоответствие» национального антидопингового агентства. Например, РУСАДА можно сейчас лишить соответствия, но прописать, что если пробы будут переданы до 30 июня, статус вернется. Фактически, это то же самое, что мы имеем сейчас, только пока нам дали соответствие авансом, а тут его заберут до выполнения требований.

Это не станет полной катастрофой, но повлечет массу технических неудобств. Например: кто в ближайшие полгода будет осуществлять тестирование на территории России? Договор с Британским антидопинговым агентством у РУСАДА закончился, и в свете недавней риторики вряд ли может быть продлен.

Что станет с самим РУСАДА, которое только расправило крылья, а теперь минимум на полгода снова отправится в непонятное состояние? Как быть с начатыми расследованиями против спортсменов и тренеров — кто тогда станет их заканчивать?