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11:45 (мск), источник: ТАСС

Минобрнауки начало кампанию по продвижению Универсиады-2019 среди зарубежных вузов

МОСКВА, 22 января. /ТАСС/. Минобрнауки РФ начало кампанию по продвижению Универсиады 2019 года в Красноярске среди зарубежных вузов, организовав первый телемост между Сибирским федеральным университетом и Университетом Кадиса (Испания). Об этом во вторник ТАСС сообщили в пресс-службе министерства.

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«В Сибирском федеральном университете прошел телемост с Университетом Кадиса (Испания) по продвижению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года… Видеоконференция с Университетом Кадиса открыла серию мероприятий по продвижению Универсиады-2019 среди зарубежных вузов», — сообщили в пресс-службе.

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В ходе видеоконференции с Кадисом студенты, преподаватели, спортсмены и представители волонтерских организаций двух вузов обсудили вопросы развития студенческого спорта и добровольческого движения, а также поделились опытом участия в международных соревнованиях.

В пресс-службе отметили, что Университет Кадиса является самым крупным вузом Испании по представительству российских студентов и ежегодно принимает сотни иностранцев, поэтому участников телемоста особенно интересовали проблемы адаптации иностранцев в новой социокультурной среде. Представители испанского университета спрашивали, какие виды спорта будут представлены на Универсиаде в Красноярске, как можно стать волонтером мероприятия, действительно ли студенты университета вовлечены в проведение международных состязаний, много ли иностранных студентов в СФУ. Кроме того, они поделились своим опытом по развитию студенческого спорта.

«Универсиада — это праздник, в первую очередь, для студентов, и наша задача — организовать эффективное общение между ними, чтобы информация об Универсиаде распространялась от равного к равному. На сегодняшний день около 530 российских вузов присоединились к СФУ в работе по популяризации Универсиады, и теперь мы делаем упор на расширении географии, чтобы об Универсиаде знали не только в России, но и за рубежом», — цитирует пресс-служба руководителя информационно-консультационного центра Универсиады Министерства науки и высшего образования РФ Евгению Туртапкину.

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Всемирная зимняя универсиада пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта. Программа Универсиады включает соревнования по 11 видам спорта. Прогнозируемая численность участников — свыше 3 тыс. человек из 59 стран мира. По инициативе Министерства науки и высшего образования России на базе Сибирского федерального университета создан координационный центр, направленный на формирование межвузовского взаимодействия и популяризации Универсиады в студенческом сообществе. В работу по информированию студенчества включились свыше 500 российских вузов.

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