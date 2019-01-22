Минобрнауки начало кампанию по продвижению Универсиады-2019 среди зарубежных вузов

27 фотографий 27 фотографий 27 фотографий

«В Сибирском федеральном университете прошел телемост с Университетом Кадиса (Испания) по продвижению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года… Видеоконференция с Университетом Кадиса открыла серию мероприятий по продвижению Универсиады-2019 среди зарубежных вузов», — сообщили в пресс-службе.

Делаем ставки! Самое необычное из букмекерского мира

В ходе видеоконференции с Кадисом студенты, преподаватели, спортсмены и представители волонтерских организаций двух вузов обсудили вопросы развития студенческого спорта и добровольческого движения, а также поделились опытом участия в международных соревнованиях.

В пресс-службе отметили, что Университет Кадиса является самым крупным вузом Испании по представительству российских студентов и ежегодно принимает сотни иностранцев, поэтому участников телемоста особенно интересовали проблемы адаптации иностранцев в новой социокультурной среде. Представители испанского университета спрашивали, какие виды спорта будут представлены на Универсиаде в Красноярске, как можно стать волонтером мероприятия, действительно ли студенты университета вовлечены в проведение международных состязаний, много ли иностранных студентов в СФУ. Кроме того, они поделились своим опытом по развитию студенческого спорта.

«Универсиада — это праздник, в первую очередь, для студентов, и наша задача — организовать эффективное общение между ними, чтобы информация об Универсиаде распространялась от равного к равному. На сегодняшний день около 530 российских вузов присоединились к СФУ в работе по популяризации Универсиады, и теперь мы делаем упор на расширении географии, чтобы об Универсиаде знали не только в России, но и за рубежом», — цитирует пресс-служба руководителя информационно-консультационного центра Универсиады Министерства науки и высшего образования РФ Евгению Туртапкину.

Главные события 2018 года Все самое важное из мира спорта в уходящем году