Центр олимпийской подготовки появится в Новосибирской области в 2019 году

«До конца 2019 года мы создадим центр олимпийской подготовки, где будут развиваться несколько видов спорта», — сказал Ахапов, не уточнив при этом конкретных направлений деятельности.

Как пояснил ТАСС заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин, по предварительным планам, этот центр будет рассчитан приблизительно на 200 человек. Учреждение будет осуществлять подготовку лучших спортсменов области.

На данный момент в Новосибирской области существует Школа высшего спортивного мастерства, однако по законодательству, как пояснил Савонин, для подготовки спортсменов высшего уровня необходимо специальное учреждение. Создание центра запланировано в целях приведения системы подготовки в соответствие с законодательством.