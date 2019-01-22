Фоторепортажи
15А вы помните Кубок Содружества? «Спартак», киевское «Динамо»...
16Буря в Израиле. Как Семин поругался с Коштиньей
15:52 (мск), источник: ТАСС

Центр олимпийской подготовки появится в Новосибирской области в 2019 году

НОВОСИБИРСК, 22 января. /ТАСС/. Центр олимпийской подготовки по различным видам спорта будет создан в Новосибирской области до конца 2019 года. Об этом сообщил министр физической культуры и спорта Новосибирской области Сергей Ахапов на заседании коллегии министерства.

Наверх

«До конца 2019 года мы создадим центр олимпийской подготовки, где будут развиваться несколько видов спорта», — сказал Ахапов, не уточнив при этом конкретных направлений деятельности.

Как пояснил ТАСС заместитель министра физической культуры и спорта Новосибирской области Олег Савонин, по предварительным планам, этот центр будет рассчитан приблизительно на 200 человек. Учреждение будет осуществлять подготовку лучших спортсменов области.

На данный момент в Новосибирской области существует Школа высшего спортивного мастерства, однако по законодательству, как пояснил Савонин, для подготовки спортсменов высшего уровня необходимо специальное учреждение. Создание центра запланировано в целях приведения системы подготовки в соответствие с законодательством.

Савонин подчеркнул, что конкретные планы на спортивные дисциплины, помещение и сроки открытия в настоящий момент прорабатываются.

 Российский спорт может оказаться в изоляции в 2019 году
Отец очень много пил, часто избивал жену и не проводил время с детьми
Замена колена: до чего СИЗО довел Кокорина
Овечкин не попал в топ-10 самых влиятельных людей в мире хоккея
Над Ла-Маншем пропал самолет с футболистом «Кардиффа»
ЦСКА завершил первый сбор победой над «Молде»
Роналду покинул здание суда со словами «все прекрасно»
Агент: Дацюк не намерен завершать карьеру
«Должна извиниться»: как Медведевой помириться с Тутберидзе
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь