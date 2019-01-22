WADA не выгодно отстранять Россию. Ждем новый дедлайн

Исполком Всемирного антидопингового агентства снова обсуждает статус РУСАДА, которое было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года. Правда, восстановление не было безусловным. Представители WADA выдвинули два критически важных требования: получить доступ к данным лабораторной системы LIMS не позднее 31 декабря 2018 года и подозрительные пробы для перепроверки не позднее 30 июня 2019 года.

Формально российская сторона сорвала первый дедлайн — из-за технической накладки с сертификацией оборудования эксперты WADA смогли извлечь данные только в середине января, с двухнедельным опозданием. 16 антидопинговых агентств, в том числе американское, канадское, французское, немецкое и японское, комиссия спортсменов WADA и вице-президент организации сразу же потребовали отозвать у РУСАДА лицензию.

В соответствии с «Международным стандартом по соответствию кодексу подписавшихся сторон», который вступил в силу 1 апреля 2018 года, такое нарушение договоренностей может обернуться тотальной изоляцией всего русского спорта. Но это — крайние меры. И WADA на них, скорее всего, не пойдет. Sport24 объясняет, почему, а заодно пытается понять, как будет жить русский спорт дальше.

Тонкости формулировок

В допинг-делах почти всегда большое значение имеют формулировки. Представители WADA в этом смысле всегда были предельно осторожны. Но в этот раз просчитались. В изначальных требованиях говорится, что до 31 декабря эксперты должны «получить доступ» к электронным данным. О том, что в эти же сроки данные должны быть извлечены и вывезены, речи не шло.

Специальная комиссия WADA была в лаборатории в 20-х числах декабря, то есть до истечения дедлайна. Это подтвердил официальный пресс-релиз. К тому же возможные технические сложности не обсуждались сторонами заранее. Все это российская сторона может и должна использовать в своих интересах.

Доступ к пробам

Руководитель комитета соответствия Джонатан Тэйлор не может не понимать — если РУСАДА вновь лишится своего статуса, Россия вряд ли исполнит вторую часть предписаний и предоставит WADA подозрительные пробы для перепроверки.

А получить доступ к пробам для WADA действительно важно. Это очень мощный механизм влияния на русский спорт. Они могут стать подтверждением слов Родченкова и изысканий Макларена.

Канадец уже сделал новое предположение: «Никто не догадывается, как много нарушений можно выявить или подтвердить с помощью этой базы данных и после перепроверки всех проб. Но, на мой взгляд, речь идет об очень серьезных цифрах — порядка 300−600 возможных нарушений».

Хороший повод вспомнить про государственную систему допинг-снабжения и допинг-фальсификаций и ввести очередные санкции, вплоть до нейтрального статуса. А, значит, обеспечить российским спортсменам еще как минимум один очень нервный олимпийский отбор. Начинать нервничать можно с 30 июня.

Почти неизбежны медальные потери из прошлого. Пострадают спортсмены, которые были в топе с 2011 по 2015 годы. Именно этот период отражен в лабораторной базе LIMS.

Реальная выгода

Допинг-скандал накрыл Россию в конце 2014 года. За это время руководителям WADA удалось существенно увеличить бюджет организации, даже несмотря на то, что глава МОК Томас Бах и другие важные чиновники не раз говорили — мировому спорту нужна новая система по борьбе с допингом.

Генеральный директор антидопингового агентства Оливье Ниггли частично согласился с претензиями и тут же объяснил все проблемы недостаточным финансированием. В итоге появился проект бюджета организации, по которому расходы на контроль, расследования, программу анонимных информаторов, обучающие и исследовательские программы, совершенствование системы ADAMS за четыре года, с 2018 по 2022, вырастут как минимум на 43%. Затяжной допинговый скандал — вполне рабочий инструмент по увеличению финансового благополучия.

Бюджет WADA складывается из вносов Международного олимпийского комитета и правительств стран, подписавших кодекс агентства. В 2019 году он составит $34,67 млн. В 2018 сумма была почти на $2 млн. меньше.

Взнос России — существенный. При этом выплаты не прекращались даже во время отстранения РУСАДА. В 2017 российская сторона сделала взнос в размере $815 615, в 2018 — $881 332.