WADA не выгодно отстранять Россию. Ждем новый дедлайн
РУСАДА, скорее всего, не пострадает, но радоваться рано.
РУСАДА, скорее всего, не пострадает, но радоваться рано.
Исполком Всемирного антидопингового агентства снова обсуждает статус РУСАДА, которое было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года. Правда, восстановление не было безусловным. Представители WADA выдвинули два критически важных требования: получить доступ к данным лабораторной системы LIMS не позднее 31 декабря 2018 года и подозрительные пробы для перепроверки не позднее 30 июня 2019 года.
Формально российская сторона сорвала первый дедлайн —
В соответствии с «Международным стандартом по соответствию кодексу подписавшихся сторон», который вступил в силу 1 апреля 2018 года, такое нарушение договоренностей может обернуться тотальной изоляцией всего русского спорта. Но это — крайние меры. И WADA на них, скорее всего, не пойдет. Sport24 объясняет, почему, а заодно пытается понять, как будет жить русский спорт дальше.
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Специальная комиссия WADA была в лаборатории в 20-х числах декабря, то есть до истечения дедлайна. Это подтвердил официальный
Руководитель комитета соответствия Джонатан Тэйлор не может не понимать — если РУСАДА вновь лишится своего статуса, Россия вряд ли исполнит вторую часть предписаний и предоставит WADA подозрительные пробы для перепроверки.
А получить доступ к пробам для WADA действительно важно. Это очень мощный механизм влияния на русский спорт. Они могут стать подтверждением слов Родченкова и изысканий Макларена.
Канадец уже сделал новое предположение: «Никто не догадывается, как много нарушений можно выявить или подтвердить с помощью этой базы данных и после перепроверки всех проб. Но, на мой взгляд, речь идет об очень серьезных цифрах — порядка 300−600 возможных нарушений».
Хороший повод вспомнить про государственную систему
Почти неизбежны медальные потери из прошлого. Пострадают спортсмены, которые были в топе с 2011 по 2015 годы. Именно этот период отражен в лабораторной базе LIMS.
Генеральный директор антидопингового агентства Оливье Ниггли частично согласился с претензиями и тут же объяснил все проблемы недостаточным финансированием. В итоге появился проект бюджета организации, по которому расходы на контроль, расследования, программу анонимных информаторов, обучающие и исследовательские программы, совершенствование системы ADAMS за четыре года, с 2018 по 2022, вырастут как минимум на 43%. Затяжной допинговый скандал — вполне рабочий инструмент по увеличению финансового благополучия.
Бюджет WADA складывается из вносов Международного олимпийского комитета и правительств стран, подписавших кодекс агентства. В 2019 году он составит $34,67 млн. В 2018 сумма была почти на $2 млн. меньше.
Взнос России — существенный. При этом выплаты не прекращались даже во время отстранения РУСАДА. В 2017 российская сторона сделала взнос в размере $815 615, в 2018 — $881 332.
Полноправные участники антидопинговой системы платили еще больше. Так, США перечислили организации $2 327 455, Япония — $1 502 799, Канада — $1 163 728.