Исполком WADA не стал лишать РУСАДА соответствия кодексу организации

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Заседание исполкома WADA состоялось 22 января в формате телеконференции. Члены исполкома при принятии решения опирались на рекомендацию независимого комитета по соответствию WADA, который оценивал выполнение российскими властями условий восстановления РУСАДА. Как стало известно из сообщения WADA, комитет рекомендовал не применять санкции в отношении российской антидопинговой системы, исполком поддержал это предложение.

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РУСАДА было ограничено в правах в ноябре 2015 года после публикации доклада Ричарда Паунда о допинге в российской легкой атлетике. Возвращение статуса неоднократно откладывалось в связи с новыми разбирательствами о допинге в российском спорте и расследованием комиссии WADA под руководством Ричарда Макларена.

20 сентября 2018 года исполком принял решение восстановить РУСАДА в правах. Для сохранения статуса российская сторона должна была выполнить два условия: предоставить доступ экспертам WADA к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, а также до 30 июня 2019-го передать на перепроверку все подозрительные допинг-пробы из лаборатории.