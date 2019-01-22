WADA разочаровано срывом сроков по лаборатории, но это не повод для санкций

«Несколько членов исполкома выразили разочарование по поводу того, что крайний срок (до которого российская сторона должна была предоставить доступ к данным московской лаборатории — ред.) был пропущен, но согласились, что никакие санкции не должны применяться. Прежде всего, мы хотим, чтобы те, кто “мошенничал”, были привлечены к ответственности. Именно этому и было посвящено сентябрьское решение исполнительного комитета, и я надеюсь, что и спортсмены, и все остальные увидят, что мы добились в этом хороших результатов», — сказал Риди, которого цитирует пресс-служба WADA.