WADA разочаровано срывом сроков по лаборатории, но это не повод для санкций

«Несколько членов исполкома выразили разочарование по поводу того, что крайний срок (до которого российская сторона должна была предоставить доступ к данным московской лаборатории — ред.) был пропущен, но согласились, что никакие санкции не должны применяться. Прежде всего, мы хотим, чтобы те, кто “мошенничал”, были привлечены к ответственности. Именно этому и было посвящено сентябрьское решение исполнительного комитета, и я надеюсь, что и спортсмены, и все остальные увидят, что мы добились в этом хороших результатов», — сказал Риди, которого цитирует пресс-служба WADA.
Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA не смогли завершить свою работу в установленный срок. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией.