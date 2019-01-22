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19:58 (мск), источник: Р-Спорт

WADA разочаровано срывом сроков по лаборатории, но это не повод для санкций

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крэйг Риди заявил, что некоторые члены исполкома WADA выразили разочарование сорванными сроками по доступу к данным московской лаборатории, но признали, что это не повод для санкций.

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«Несколько членов исполкома выразили разочарование по поводу того, что крайний срок (до которого российская сторона должна была предоставить доступ к данным московской лаборатории — ред.) был пропущен, но согласились, что никакие санкции не должны применяться. Прежде всего, мы хотим, чтобы те, кто “мошенничал”, были привлечены к ответственности. Именно этому и было посвящено сентябрьское решение исполнительного комитета, и я надеюсь, что и спортсмены, и все остальные увидят, что мы добились в этом хороших результатов», — сказал Риди, которого цитирует пресс-служба WADA.

Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA не смогли завершить свою работу в установленный срок. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией.

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