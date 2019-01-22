Глава РУСАДА: Никакие санкции к российским спортсменам применяться не будут
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Василий
МОСКВА, 22 янв — РИА Новости, Василий
«Я хочу поздравить всех нас с решением исполкома. Я хочу поздравить всех спортсменов, руководителей. Мы отошли даже на время от края. Мы можем дальше продолжать работать, но все равно остаются обязательства. На данный момент мы работаем. РУСАДА фактически сохраняет свое соответствие, никакие санкции по отношению к нашим спортсменам применяться не будут, они будут выступать. Россия продолжает привлекать международные соревнования на собственной территории, российские представители имеют шансы выдвигать свои кандидатуры в международные федерации», — заявил Ганус.
Исполком WADA во вторник заявил, что РУСАДА должно продолжать выполнять условия, указанные в решении WADA от 20 сентября, чтобы сохранить статус признанного соответствующим всемирному антидопинговому кодексу.
Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA не смогли завершить свою работу в установленный срок. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией.