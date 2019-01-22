ВАДА простило Россию. Апокалипсис отменяется

Источник: Спорт-Экспресс

Исполком Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) отказался применять санкции против России за срыв сроков передачи базы данных Московской антидопинговой лаборатории. Рекомендации о продолжении сотрудничества с нашей страной дала комиссия по соответствию ВАДА, а исполком в режиме видеоконференции поддержал это решение 11 голосами против одного. За наказание России высказалась только вице-президент организации норвежка Линда Хеллеланд.

Допуск специалистов ВАДА к информации, заблокированной Следственным комитетом России, был одним из условием восстановления РУСАДА, которое оставалось без лицензии с ноября 2015-го по сентябрь 2018-го года. Арест с базы снят, но из-за бюрократических проволочек с нашей стороны специалисты не успели закончить работу к 31 декабря — крайнему оговоренному сроку. Это дало повод оппонентам России требовать новых санкций в отношении нашей страны. К счастью их голоса не были услышаны.

— Я удовлетворен решением исполкома ВАДА, который руководствовался духом закона и соблюдал при этом все нормы, — приводит ТАСС слова главы РУСАДА Юрия Гануса. — Сохранение нашего соответствия — это подтверждение той огромной работы, которая была сделана РУСАДА за последние два года… Это случилось и потому, что в настоящее время РУСАДА является частью мирового антидопингового сообщества и важным партнером не только для ВАДА, но и для международных федераций при разрешении кризисных явлений.

Чего мы избежали?

Если бы исполком ВАДА встал на сторону критиков России, это грозило бы новым лишением статуса Российского антидопингового агентства. Вроде бы за четыре месяца, что РУСАДА проработало с лицензией, в нашем спорте мало что изменилось, но это не так. После того, как наша страна и ВАДА помирились, многолетний допинговый скандал вокруг нашего спорта начал стремительно сворачиваться. Например, практически не осталось причин для дисквалификации Всероссийской федерации легкой атлетики и Паралимпийского комитета России. Теперь есть большая надежда, что до конца этого года санкции с них будут сняты.

Если бы РУСАДА опять оказалось вне закона, под вопросом было бы проведение больших соревнований на территории России и выступление наших спортсменов на международных стартах. Да, окончательное решение об этом принимали бы соответствующие федерации, но у нас возникли бы огромные неприятности. Скандал вокруг «русского допинга» заполыхал бы с новой силой, и мира в войне между нашей страной и ВАДА, возможно, пришлось ждать бы много лет.

Можно ли теперь расслабиться?

К сожалению — нет. Впереди еще один дедлайн по сделке Россия — ВАДА. До 30 июня мы должны передать Всемирному агентству для тестирования замороженные контейнеры с подозрительными пробами. Физически это более сложная процедура, чем скачивание базы данных, и вероятность новых бюрократических заморочек очень высока. Так что нынешние волнения наверняка повторятся будущим летом. Срыва соглашения с большим нетерпением ждут наши оппоненты, и можно не сомневаться, что любые недоразумения будут трактоваться не в пользу России.

Кроме того, в ноябре этого года произойдет смена власти в ВАДА. Нынешний президент Крейг Риди уходит на пенсию, а одним из кандидатов на его место является Хеллеланд. Эта норвежка придерживается радикальной антироссийской позиции, и в случае ее избрания наши отношения со Всемирным агентством снова оказываются под угрозой. В любом случае, зыбкое равновесие в очень сложном вопросе с приходом нового босса ВАДА может быть нарушено.

Зачем ВАДА база данных Московской лаборатории?

Риди считает, что для завершения допингового скандала вокруг России необходимо наказать всех, кто участвовал в махинациях. К ним он относит наших спортсменов, избежавших наказания в результате якобы имевшей место подмены информации о положительных допинг-пробах. Доказательства этих нарушений содержатся в базе Московской лаборатории и в замороженных пробирках. Считается, что под ударом могут оказаться более 50 россиян из разных видов спорта, в том числе звезды первой величины.

После завершения всех перепроверок — предположительно осенью 2019 года — нас может ждать новая волна пересмотра результатов крупных соревнований и новая волна дисквалификаций. Правда, речь идет о тестах, взятых в период с 2013 по 2015 годы. Так что многие из участников тех событий успели завершить карьеру. При этом ВАДА обещает, что наказания будут индивидуальными и не коснутся нашего спорта в целом.

Почему поссорились ВАДА и Россия?

В 2014 году немецкий журналист Хайо Зеппельт выпустил серию фильмов о допинге в российской легкой атлетике. Они легли на благоприятную почву, и после расследования ВАДА были дисквалифицированы Всероссийская федерации легкой атлетики и Российское антидопинговое агентство, кроме того была закрыта Московская антидопинговая лаборатория, а ее бывший глава Григорий Родченков с большим количеством компромата бежал в США. После этого ситуация становилась только хуже — были два доклада Ричарда Макларена, проблемы с допуском россиян на Игры в Рио и запрет российского флага на Играх в Пхенчхане.