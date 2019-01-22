WADA назвало условие отстранения России от Олимпиады-2020

Источник: Reuters

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Сообщается, что в таком случае комитет рекомендует исполкому WADA признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу, после чего последуют санкции. Помимо отстранения от Олимпиады России грозит дисквалификация с Паралимпийских игр 2020 года, а также запрет на проведение международных соревнований в течение определенного времени.

22 января WADA оставило в силе статус соответствия кодексу РУСАДА. Президент агентства Крейг Риди отметил прогресс, которого добилась российская сторона в вопросах проблем с допингом, и заявил, что впереди WADA ждет упорная работа. В частности он указал на то, что эксперты организации будут работать над проверкой данных из Московской антидопинговой лаборатории.