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21:29 (мск), источник: Lenta.Ru

WADA назвало условие отстранения России от Олимпиады-2020

Россия может быть отстранена от участия в летних Олимпийских играх 2020 года, если выяснится, что данные из Московской антидопинговой лаборатории, переданные Всемирному антидопинговому агентству, были фальсифицированы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на отчет комитета WADA по соответствию.

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Источник: Reuters
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Сообщается, что в таком случае комитет рекомендует исполкому WADA признать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не соответствующим кодексу, после чего последуют санкции. Помимо отстранения от Олимпиады России грозит дисквалификация с Паралимпийских игр 2020 года, а также запрет на проведение международных соревнований в течение определенного времени.

22 января WADA оставило в силе статус соответствия кодексу РУСАДА. Президент агентства Крейг Риди отметил прогресс, которого добилась российская сторона в вопросах проблем с допингом, и заявил, что впереди WADA ждет упорная работа. В частности он указал на то, что эксперты организации будут работать над проверкой данных из Московской антидопинговой лаборатории.

Представители WADA получили доступ к пробам 17 января. Они были вывезены из России, их проверкой займется иностранная лаборатория. Процесс должен завершиться до 30 июня.

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