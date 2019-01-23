Генеральный директор WADA назвал РУСАДА хорошей и эффективной организацией

«РУСАДА полностью изменилось. Это новая организация. Мы провели аудит РУСАДА в декабре, он прошел хорошо. Оказалось, что это эффективная и хорошая антидопинговая организация, что должно быть хорошей новостью для спортсменов всего мира», — сказал Ниггли.

«Это многообещающий момент, потому что хорошая антидопинговая система в России — это то, что нужно всем. Это ключ к будущему», — добавил он.