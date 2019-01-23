Генеральный директор WADA назвал РУСАДА хорошей и эффективной организацией

22 января исполком WADA принял решение сохранить статус соответствия РУСАДА кодексу организации. Решение было принято на основании рекомендации комитета WADA по соответствию.
«РУСАДА полностью изменилось. Это новая организация. Мы провели аудит РУСАДА в декабре, он прошел хорошо. Оказалось, что это эффективная и хорошая антидопинговая организация, что должно быть хорошей новостью для спортсменов всего мира», — сказал Ниггли.
«Это многообещающий момент, потому что хорошая антидопинговая система в России — это то, что нужно всем. Это ключ к будущему», — добавил он.
РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года. Также до 30 июня 2019 года должны быть переданы для перепроверки все подозрительные допинг-пробы из московской лаборатории.