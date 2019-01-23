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11:55 (мск), источник: ТАСС

Генеральный директор WADA назвал РУСАДА хорошей и эффективной организацией

ТАСС, 23 января. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) является хорошей и эффективной антидопинговой организацией. Такое мнение высказал генеральный директор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Оливье Ниггли, слова которого приводит Франс Пресс.

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Источник: AP 2019

22 января исполком WADA принял решение сохранить статус соответствия РУСАДА кодексу организации. Решение было принято на основании рекомендации комитета WADA по соответствию.

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«РУСАДА полностью изменилось. Это новая организация. Мы провели аудит РУСАДА в декабре, он прошел хорошо. Оказалось, что это эффективная и хорошая антидопинговая организация, что должно быть хорошей новостью для спортсменов всего мира», — сказал Ниггли.

«Это многообещающий момент, потому что хорошая антидопинговая система в России — это то, что нужно всем. Это ключ к будущему», — добавил он.

РУСАДА, которое было лишено статуса соответствия с 2015 года, было восстановлено в правах 20 сентября 2018 года решением исполкома WADA. Российская сторона должна была предоставить доступ к базе данных московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года, однако не уложилась в срок, так как оборудование экспертов WADA не было сертифицировано в соответствии с российским законодательством. Доступ в итоге был предоставлен в январе 2019 года. Также до 30 июня 2019 года должны быть переданы для перепроверки все подозрительные допинг-пробы из московской лаборатории.

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