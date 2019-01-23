Фоторепортажи
16Адвокат в «Зените», Лаудруп в «Спартаке», Зико в ЦСКА. Кто тренировал клубы премьер-лиги 10 лет назад?
15А вы помните Кубок Содружества? «Спартак», киевское «Динамо»...
15:56 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Ричарду Макларену вручен иск о защите чести и достоинства

Группа российских спортсменов во главе с Вениамином Бутом, бывшим президентом федерации гребного спорта России, вручила канадскому юристу Ричарду Макларену иск о защите чести и достоинства.

Наверх
Источник: Reuters
Делаем ставки!
Самое необычное из букмекерского мира

Спортсмены и экс-функционер считают себя несправедливо пострадавшими в результате доклада Макларена о допинге в российском спорте, который был сделан по заданию ВАДА в 2016 году. Истцы хотят взыскать с канадца в общей сложности около 6 миллионов канадских долларов (примерно 300 миллионов рублей) в качестве компенсации и штрафа.

Документы в Верховный суд канадской провинции Онтарио, где проживает и работает профессор Макларен, были направлены еще в июле прошлого года. Однако, согласно местному законодательству, истцы должны сами уведомить ответчика о начале процесса. Для того, чтобы вручить профессору письменное уведомление, понадобилось еще полгода. В итоге формальность была соблюдена, и теперь есть надежда на то, что суд откроет производство по данному делу.

Напомним, что после публикации первой части доклада Макларена многие российские спортсмены, в том числе гребцы, не смогли поехать на Олимпийские Игры-2016 в Рио-де-Жанейро.

Во время загрузки произошла ошибка.
ВАДА: Российское антидопинговое агентство сохранит свой статус
Во время загрузки произошла ошибка.
14:28 (мск)© Ньюстюб
 "Монако" жутко опозорился. Головин близок к катастрофе
Дзюба может переехать в Англию
От России требуют миллионный штраф за допинговый скандал
23-й хет-трик. Овечкин в шаге от величайшего рекорда Федорова
Серена Уильямс проиграла в четвертьфинале Australian Open
Генеральный директор WADA назвал РУСАДА хорошей организацией
Семак ищет варианты. Как «Зенит» готовится к сезону в Катаре
«Северсталь» спаслась. КХЛ не дадут отказаться от такого клуба
Головин избежал серьезного повреждения в матче Кубка Франции
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь