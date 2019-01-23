Ричарду Макларену вручен иск о защите чести и достоинства

Источник: Reuters

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Спортсмены и экс-функционер считают себя несправедливо пострадавшими в результате доклада Макларена о допинге в российском спорте, который был сделан по заданию ВАДА в 2016 году. Истцы хотят взыскать с канадца в общей сложности около 6 миллионов канадских долларов (примерно 300 миллионов рублей) в качестве компенсации и штрафа.

Документы в Верховный суд канадской провинции Онтарио, где проживает и работает профессор Макларен, были направлены еще в июле прошлого года. Однако, согласно местному законодательству, истцы должны сами уведомить ответчика о начале процесса. Для того, чтобы вручить профессору письменное уведомление, понадобилось еще полгода. В итоге формальность была соблюдена, и теперь есть надежда на то, что суд откроет производство по данному делу.