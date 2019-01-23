Ричарду Макларену вручен иск о защите чести и достоинства
Группа российских спортсменов во главе с Вениамином Бутом, бывшим президентом федерации гребного спорта России, вручила канадскому юристу Ричарду Макларену иск о защите чести и достоинства.
Группа российских спортсменов во главе с Вениамином Бутом, бывшим президентом федерации гребного спорта России, вручила канадскому юристу Ричарду Макларену иск о защите чести и достоинства.
Спортсмены и
Документы в Верховный суд канадской провинции Онтарио, где проживает и работает профессор Макларен, были направлены еще в июле прошлого года. Однако, согласно местному законодательству, истцы должны сами уведомить ответчика о начале процесса. Для того, чтобы вручить профессору письменное уведомление, понадобилось еще полгода. В итоге формальность была соблюдена, и теперь есть надежда на то, что суд откроет производство по данному делу.
Напомним, что после публикации первой части доклада Макларена многие российские спортсмены, в том числе гребцы, не смогли поехать на Олимпийские Игры-2016 в