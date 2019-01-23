Проверка на допинг. Каких медалей рискуют лишиться российские спортсмены

Источник: РИА "Новости"

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) приступило к анализу базы данных из Московской лаборатории, которая содержит несколько тысяч результатов проверки допинг-проб российских спортсменов за период 2011—2015 годов. Полученная информация может стать основанием для возбуждения допинговых дел в отношении ряда российских спортсменов, в том числе победителей и призеров крупных турниров.

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Исполком WADA 22 января не стал лишать соответствия своему кодексу Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Даже несмотря на то, что копию базы данных Московской лаборатории, которая хранит результаты проверки допинг-проб российских спортсменов, WADA получило позже установленного срока. В обострении ситуации сейчас не заинтересован никто. Российскому спорту не нужны новые санкции, а для WADA главное — закрыть старые допинговые дела, ключом к чему является полученная база данных.

Олимпиада 2012 года в Лондоне

Именно на домашней Олимпиаде британские спортсмены впервые попали в тройку в медальном зачете, оставив позади себя сборную России, которая уже спустя несколько лет после окончания соревнований оказалась еще дальше от хозяев соревнований. Причиной стало лишение ряда российских спортсменов наград по итогам перепроверки допинг-проб, взятых во время Игр. В общей сложности сборная России потеряла около десятка медалей.

Юлия Зарипова на Олимпиаде в Лондоне | Источник: РИА "Новости"

Крупнейший в истории российского спорта допинговый скандал, пик которого пришелся на 2016 год, заставил Международный олимпийский комитет (МОК) затеять перепроверку всех проб с последних Игр, что привело к огромному числу допинговых дел. Большинство которых, к сожалению, пришлись на российских спортсменов.

По итогам разбирательства золотых медалей лишились Татьяна Лысенко (метательница молота), Сергей Кирдяпкин (спортивная ходьба), Юлия Зарипова (стипльчез) и Мария Савинова (бег на 800 метров).

Как видно, большинство провинившихся представляли именно легкую атлетику, с которой, собственно, и начался допинговый скандал. Поэтому если и ждать неприятных сюрпризов, то в первую очередь от этого вида спорта. Чего, конечно, очень не хотелось бы, тем более что в числе победителей Олимпиады — такие звезды, как Наталья Антюх (бег на 400 м), Иван Ухов и Анна Чичерова (оба — прыжки в высоту), которая, к слову, после перепроверки проб с Игр 2008 года была лишена завоеванной в Пекине бронзы.

Елена Лашманова (спортивная ходьба), в свою очередь, сохранила звание олимпийской чемпионки, даже несмотря на то, что в 2014 году все же была дисквалифицирована за нарушение антидопинговых правил.

У российских легкоатлетов на той Олимпиаде еще по три серебра и бронзы, по поводу которых у антидопинговых служб пока тоже нет никаких сомнений.

Всего же у сборной России на Играх после перераспределения всех наград счет такой: 20 золотых, 20 серебряных и 30 бронзовых. Потерять четвертое место в медальном зачете даже при самом неблагоприятном развитии ситуации будет сложно — у ближайшего преследователя — команды Южной Кореи — на семь наград меньше.

Чемпионат мира 2013 года в Москве

И вновь легкая атлетика. Сборная России на домашнем чемпионате мира впервые с 2001 года завоевала первое место в медальном зачете. Пока не нашли допинг у Антонины Кривошапки, что лишило всю эстафетную четверку победы в забеге на дистанции 4 по 400 метров. В итоге золото досталось финишировавшей следом американской команде, а вместе с ним сборная США заняла и первое место в медальном зачете. У звездно-полосатых стало семь золотых наград, у россиян — шесть.

Мария Абакумова с медалью чемпионата мира-2013 | Источник: РИА "Новости"

Победителями чемпионата мира в составе российской сборной стали ходок Александр Иванов, прыгун в длину Александр Меньков, прыгунья в высоту Светлана Школина, звезда легкой атлетики, на тот момент уже двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева и уже упомянутые Елена Лашманова и Татьяна Лысенко.

Еще россияне на том чемпионате завоевали два серебра и четыре бронзы, в том числе метательница копья Мария Абакумова, которая в 2016 году была лишена серебра Игр 2008 года в Пекине после обнаружения в ходе перепроверки пробы запрещенного вещества туринабол.

Ее результаты за последующие четыре года были аннулированы, но бронза домашнего чемпионата мира у нее осталась.

Олимпиада 2014 года в Сочи

Российские олимпийцы пережили немало тяжелых месяцев, отстаивая свою правоту на медали домашних Игр. Длительные разбирательства, отстранения, апелляции и победы в суде. Для 28 спортсменов из 43 эта борьба завершилась победой. Для 11 других — лишением наград, еще у трех — биатлонисток Ольги Зайцевой, Ольги Вилухиной и Яны Романовой все самое сложное впереди — рассмотрение их жалобы тянется больше года.

Бобслеисты Александр Зубков, Алексей Негодайло, Дмитрий Труненков и Алексей Воевода были лишены медалей Олимпиады в Сочи. | Источник: РИА "Новости"

Уже в этом году стало известно, что апелляция Международного олимпийского комитета на решение Спортивного арбитражного суда о сохранении золотой медали Александру Легкову отклонена, что фактически поставило точку во всех этих разбирательствах, тем более что оспаривать 27 других решений организация отказалась.

Однако в своем сообщении МОК отметился фразой о том, что оставляет за собой право возобновить рассмотрение этих дел в случае появления новых доказательств.

И база данных из Московской лаборатории как раз к этим самым новым доказательствам относится. Международный союз биатлонистов (IBU) еще в прошлом году открыл дело в отношении олимпийского чемпиона Сочи Евгения Устюгова, которого подозревают на основе свидетельств, предоставленных информатором WADA, бывшим главой Московской лаборатории Григорием Родченковым. Если его данные будут подкреплены новой информацией, велика вероятность того, что он лишится сочинского золота, а вместе с ним его лишатся еще три российских биатлониста, которые принимали участие в победной эстафетной гонке, — Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.

Если это произойдет, то лишится первого места и сборная России в медальном зачете. Сейчас норвежцев команда опережает благодаря большему числу серебряных наград (9 против 5), по золоту равенство — по 11. После аннулирования результатов бобслеистов Александра Зубкова и Алексея Воеводы сборная уже лишилась двух золотых наград. И нового витка допинговых разбирательств очень не хотелось бы.

Что дальше

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В любом случае, даже если чистота некоторых спортсменов по итогам трехмесячной проверки базы данных будет поставлена под сомнение, это еще надо будет доказать. В том числе за счет перепроверки допинг-проб из Московской лаборатории. Предоставление WADA этих проб до 30 июня 2019 года — еще одно условие, при котором РУСАДА было восстановлено 20 сентября прошлого года.

Однако никаких гарантий того, что необходимые пробы все еще хранятся в лаборатории, нет. Еще до побега Родченкова в США в отчетах WADA звучала информация о том, что бывший руководитель лаборатории уничтожил около 1,5 тыс. проб. Сколько осталось на хранении в опечатанной в связи с федеральным расследованием лаборатории — широкой общественности неизвестно. Однако без пробы, просто на основе электронной базы, как представляется, доказать вину спортсмена будет очень сложно.

Тем более что с ней, как отмечалось, удаленно производились манипуляции бывшими сотрудниками лаборатории — не только Родченковым, но и его сослуживцем Тимофеем Соболевским.

Главное, чтобы в ходе проверки не выяснилось, что с базой данных производились манипуляции, направленные на целенаправленное сокрытие случае случаев нарушения антидопинговых правил отечественными спортсменами.

Тогда наказание со стороны WADA будет очень серьезным — с большой долей вероятности РУСАДА вновь лишится соответствия, а российские спортсмены следом — участия в международных соревнованиях и даже Олимпиаде 2020 года в Токио.

В таком случае под санкции попадет не только прошлое российского спорта, но и его будущее.