От России требуют миллионный штраф за допинговый скандал

Источник: Спорт-Экспресс

Министр по делам детей и равноправия Норвегии Линда Хофстад Хеллеланд, которая также занимает пост вице-президента ВАДА, предъявила материальные претензии России за допинговый скандал. Вчера Хеллеланд оказалась единственным из 12 членов исполкома ВАДА, кто проголосовал против продолжения сотрудничества с нашей страной. При этом в интервью норвежскому изданию VG чиновница заявила, что для окончательного урегулирования многолетнего допингового скандала Россия должна выплатить ВАДА огромный штраф за обман.

Я не могу судить о размере штрафа, но очевидно, что речь должна идти о десятках миллионов долларов, которые пойдут на компенсацию расходов ВАДА в этой ситуации. Россия обманывала весь мир, а все ресурсы ВАДА днем и ночью были направлены на расследование махинаций, вместо того, чтобы тратить из на защиту чистых спортсменов. Линда Хеллеланд вице-президент ВАДА

Напомню, что ВАДА существует на взносы разных стран, в число которых входит и Россия. В 2018 году мы заплатили почти 900 тысяч долларов (в шесть раз меньше Норвегии), при том, что девять месяцев из 12 нашему антидопинговому агентству отказывали в выдаче лицензии. Кроме того, Россия в прошлом году выплатила штраф в 15 миллионов долларов в пользу МОК за допинговые манипуляции во время Олимпиады в Сочи.

Счетчик включен

Хеллеланд, претендующая на пост главы ВАДА на выборах, которые пройдут осенью этого года, давно занимает непримиримую позицию в отношении России.

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Норвежка была против сделки по восстановлению Российского антидопингового агентства, одобренной исполкомом ВАДА в сентябре прошлого года. Ее высказывания сейчас резко контрастируют с позицией действующего президента Всемирного агентства Крейга Риди и генерального директора Оливье Ниггли. Впрочем, идея о том, что Россия может быть восстановлена только после выплаты материальной компенсации не нова.

Помимо МОК, который получил свои деньги и вернул признание Олимпийскому комитету России в феврале 2018 года, денег от нас требуют Международная федерация легкой атлетики, а также Международный паралимпийский комитет. Подается все это под соусом возмещения затрат, которые понесли организации для расследования скандалов с «русским допингом», в том числе для проведения заседаний, написания докладов, командирования специалистов и выдачу спортсменам разрешений на выступления под нейтральным флагом. Сумма «долга» наших легкоатлетов приближается к трем миллионам долларов, у паралимпийцев она составила 280 тысяч долларов.

Погоня за ответчиком

Российские спортсмены тоже оценивают свои потери от допинговой саги достаточно высоко.

Так группа российских спортсменов во главе с Вениамином Бутом, бывшим президентом федерации гребного спорта России, на прошлой неделе вручила канадскому юристу Ричарду Макларену иск о защите чести и достоинства. Спортсмены и экс-функционер считают себя несправедливо пострадавшими в результате доклада Макларена о допинге в российском спорте, который был сделан по заданию ВАДА в 2016 году. Истцы хотят взыскать с канадца в общей сложности около 4,5 миллионов долларов в качестве компенсации и штрафа.

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Документы в Верховный суд канадской провинции Онтарио, где проживает и работает профессор Макларен, были направлены еще в июле прошлого года. Однако, согласно местному законодательству, истцы должны сами уведомить ответчика о начале процесса. Для того, чтобы вручить профессору письменное уведомление, понадобилось еще полгода. В итоге формальность соблюдена, и теперь есть надежда на то, что суд откроет производство по данному делу. Однако дойдет ли дело о реальных выплат — большой вопрос. Ведь в распоряжении спортсменов нет такого инструмента, как дисквалификация ответчика до тех пор, пока тот не одумается и не заплатит.

Год назад трое российский биатлонисток — Ольга Зайцева, Яна Романова и Ольга Вилухина — при поддержке бизнесмена Михаила Прохорова подали в суд Нью-Йорка иск против информатора ВАДА Григория Родченкова. Он предполагает выплату каждой из спортсменок по 10 миллионов долларов за клевету в их адрес. Правда адвокаты Родченкова после этого подали встречный иск, а, с учетом того, что беглый ученый находится по опекой федеральной программы по защите свидетелей, надежды на вынесение вердикта очень туманны.

Но в любом случае, очевидно, что эпоха допинговых разоблачений и борьбы за «чистоту спорта» постепенно уходит в прошлое. На ее место приходит эпоха взаимных материальных претензий, в ходе которой участники допинговых баталий 2014−2018 годов попытаются извлечь из случившегося максимум материальной выгоды.