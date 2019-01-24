В iNADO считают, что WADA проявило к России чрезмерную снисходительность

«Решение о сохранении статуса соответствия РУСАДА продолжает вызывать серьезные опасения у нашего сообщества. Вотум доверия обновленному РУСАДА, работающему под новым руководством, является признанием ряда смелых решений, принятых Юрием Ганусом с целью поставить Россию на новый курс, и в этом смысле обнадеживает. Тем не менее наше сообщество по-прежнему глубоко обеспокоено тем, что на протяжении многих лет существовало целенаправленное и узаконенное применение допинга», — говорится в пресс-релизе iNADO, который в своем микроблоге в Twitter разместил журналист Би-би-си Дэн Роан.
«Совершенно очевидно, что в свете этих серьезных обстоятельств России было предоставлено больше шансов и снисходительности, чем может ожидать любой отдельный спортсмен или небольшая страна. Это очень тревожно», — отмечается в тексте сообщения.
Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA не смогли завершить свою работу в установленный срок. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией.
Поскольку эксперты WADA не смогли завершить работу до согласованного ранее крайнего срока из-за проблем с сертификацией оборудования для извлечения данных, было проведено внеочередное заседание комитета по соответствию WADA, чтобы рассмотреть, в частности, вопрос соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. Во вторник было объявлено, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен.