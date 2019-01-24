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08:50 (мск), источник: Р-Спорт

В iNADO считают, что WADA проявило к России чрезмерную снисходительность

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Институт Национальных антидопинговых агентств (iNADO) считает, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) проявило к России больше снисходительности, «чем может ожидать любой отдельный спортсмен или небольшая страна», сохранив статус соответствия Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

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Источник: Reuters

«Решение о сохранении статуса соответствия РУСАДА продолжает вызывать серьезные опасения у нашего сообщества. Вотум доверия обновленному РУСАДА, работающему под новым руководством, является признанием ряда смелых решений, принятых Юрием Ганусом с целью поставить Россию на новый курс, и в этом смысле обнадеживает. Тем не менее наше сообщество по-прежнему глубоко обеспокоено тем, что на протяжении многих лет существовало целенаправленное и узаконенное применение допинга», — говорится в пресс-релизе iNADO, который в своем микроблоге в Twitter разместил журналист Би-би-си Дэн Роан.

«Совершенно очевидно, что в свете этих серьезных обстоятельств России было предоставлено больше шансов и снисходительности, чем может ожидать любой отдельный спортсмен или небольшая страна. Это очень тревожно», — отмечается в тексте сообщения.

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Исполком WADA 20 сентября 2018 года восстановил полноправный статус РУСАДА, которого оно было лишено в ноябре 2015 года. Согласно решению исполкома WADA, российская сторона должна была до 31 декабря предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории. Эксперты WADA не смогли завершить свою работу в установленный срок. 17 января WADA сообщило, что эксперты агентства успешно получили данные из базы московской антидопинговой лаборатории и основные аналитические данные, сформированные лабораторией.

Поскольку эксперты WADA не смогли завершить работу до согласованного ранее крайнего срока из-за проблем с сертификацией оборудования для извлечения данных, было проведено внеочередное заседание комитета по соответствию WADA, чтобы рассмотреть, в частности, вопрос соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу. Во вторник было объявлено, что статус соответствия РУСАДА всемирному антидопинговому кодексу сохранен.

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ВАДА: Российское антидопинговое агентство сохранит свой статус
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